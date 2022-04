Candidats aux législatives : ministres, Mélenchon, Zemmour... Qui brigue un mandat ?

Qui souhaite devenir député pour les 5 prochaines années ? Les candidats aux législatives 2022 sont déjà nombreux dans les 577 circonscriptions et certaines personnalités nationales se sont déjà prononcées sur leurs ambitions.

[Mis à jour le 25 avril à 19h02] Une élection en chasse une autre. Fini la présidentielle, place aux législatives. Et cette fois, le scrutin s'annonce bien plus indécis. Et pour cause : Emmanuel Macron a été réélu président de la République dans une France divisée, morcelée, obtenant une majorité de suffrage notamment grâce à un vote non pas d'adhésion mais de barrage face à une Marine Le Pen qui a enregistré le plus haut score jamais réalisé par le Rassemblement national. Dans un contexte d'incertitude, la campagne s'annonce bien plus intense que pour la présidentielle. Et les grandes manœuvres ont déjà commencé en perspective des dimanches 12 et 19 juin, jours du 1er et 2e tour. Le point sur les échos et tractations en cours.

Même si le résultat de l'élection présidentielle aura un impact sur les candidats ou non aux élections législatives, certaines personnalités sont déjà candidates dans une circonscription. D'abord, chez les candidats présents au second tour de l'élection présidentielle. Défaite face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen entend bien rempiler à l'Assemblée nationale. La candidate a annoncé à son entourage qu'elle comptait se représenter dans sa circonscription du Pas-de-Calais (la 11e). Au total, le Rassemblement national se prépare avec déjà 500 candidats officialisés sur 577, le parti a encore le temps de recruter les 77 personnalités manquantes. Il faut dire que la prospection des candidats s'organise depuis l'automne et a connu un coup d'accélérateur lorsqu'Éric Zemmour s'est officiellement porté candidat à l'élection présidentielle 2022.

Du côté de LREM, plusieurs députés de la majorité présidentielle ont annoncé ne pas se représenter aux élections législatives en juin prochain souhaitant "mener différemment" leurs combats. Selon le sociologue au CNRS, Étienne Ollion, le parti de la République en marche compte 60,7 % de députés qui, dans le privé, étaient des cadres. Ainsi, la question des relations et des réseaux construits durant leur mandat de député se pose lors de leur retour dans le privé. Par exemple, le député LREM de Paris Pierre Person souhaiterait créer une start-up. Au contraire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pourrait se présenter en tant que député. D'après les informations du journal Libération, Jean-Michel Blanquer met les voiles sur l'Île-de-France et plusieurs portes pourraient s'ouvrir dans le département des Yvelines : les circonscriptions de Poissy, de Saint-Germain-en-Laye et de Conflans-Sainte-Honorine. Le maire de Poissy et fervent soutien d'Emmanuel Macron, Karl Olive, aurait des pistes pour aider l'actuel ministre à se frayer un chemin jusqu'à l'Assemblée nationale. Selon Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée, 80% des députés LREM vont se représenter.

La France insoumise, arrivée troisième à l'élection présidentielle (avec 21,95% des voix) compte "imposer une cohabitation" à Emmanuel Macron. En effet, sur France Inter, Adrien Quatennens, le numéro deux du parti, a indiqué qu'il fallait "faire le nécessaire" pour que le score de LFI parvienne à en créer les conditions favorables. En effet, selon lui, ce qui apparaît "clairement", ce sont trois blocs politiques et "qu'il n'y a pas de majorité politique dans ce pays enthousiasmée par le programme d'Emmanuel Macron". Une union de la gauche devrait alors "se discuter" avec le "nouveau rapport de force qui est celui que l'on voit à la sortie des urnes", dans l'optique des élections législatives. En tant que représentant troisième force politique du pays, le député a ajouté que "l'avenir de ce pays à gauche, ce n'est pas la social-démocratie, c'est ce bloc populaire [qu'ils ont] constitué" et qui "sera au rendez-vous", car "des tas de gens comptent sur [eux]". Jean-Luc Mélenchon disait, une semaine avant le premier tour : "Pour ma bonne santé psychologique, je refuse d'aller plus loin que les objectifs du premier tour". Avec les résultats obtenus, l'ex-candidat ne devrait pas se représenter à Marseille, mais des confidences de cadres LFI laissent entendre qu'il ne serait pas opposé à proposer sa candidature dans une circonscription de l'est parisien. Le 27 mars dernier, il avait lui-même indiqué, en réunion publique à Marseille, qu'il ferait "sans doute, d'autres campagnes". Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise, dit même : " Cet homme n'est pas remplaçable dans le paysage politique. Les hommes ne sont pas des pions que l'on peut intervertir. " Pour la suite, il estime que l'important, c'est " notre capacité à rester groupés ".

Le parti d'Éric Zemmour, Reconquête!, a annoncé que 50 circonscriptions sont d'ores et déjà prévues pour les proches de Marion Maréchal, "qui correspondent à son poids politique". La nièce de Marine Le Pen était venue garnir les rangs d'Éric Zemmour le 6 mars dernier. On sait déjà que le porte-parole du parti d'Éric Zemmour, Antoine Diers, ainsi que le responsable du numérique Samuel Lafont seront candidats, respectivement dans le Nord et le Gard. Le chef de file du mouvement de jeunesse de Zemmour Stanislas Rigault et Benjamin Cauchy, ancien "gilet jaune", pourraient eux aussi être candidats. Guillaume Peltier serait "un candidat naturel" pour briguer sa propre succession dans le Loir-et-Cher annonce Philippe Schleiter, le chargé des législatives chez Reconquête!, mais il ne s'est pas encore déclaré. Les candidatures pour les législatives d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo ne sont, pour l'instant, pas sur la table. Pour Via, la voie du peuple, parti porté par Christine Boutin, un "plafond" maximum de 40 circonscriptions est prévu. Eric Zemmour et son entourage draguent ainsi Marine Le Pen en vue d'une alliance, jugée indispensable pour l'ancien polémiste s'il veut faire entrer son parti à l'Assemblée nationale. Mais la candidate du RN a, jusqu'ici, opposé une fin de non-recevoir.

Entre Europe-Écologie-les-Verts et le Parti socialiste, les discussions sont ouvertes en vue d'une alliance potentielle pour les élections législatives, alors que les candidats respectifs de chaque parti, Yannick Jadot (EELV) et Anne Hidalgo (PS) ont été éliminés au premier tour de l'élection présidentielle, avec respectivement 4,63% et 1,75%. Le PS a également engagé les discussions avec LFI. Les pourparlers n'ont pas encore accouché d'un accord : "ce que nous avons dit c'est qu'il n'y avait pas d'exclusive de notre côté, mais qu'il était nécessaire qu'ils fassent un certain nombre de clarifications programmatiques", a commenté Manuel Bompard (LFI) sur Franceinfo lundi 25 avril.

Parmi les personnalités qui se présentent et qui ne viennent pas du monde politique, on retrouve notamment Laurent Baffie. L'humoriste sera candidat aux élections législatives à Paris, dans la 3e circonscription, pour le Parti animaliste, a annoncé le parti le mardi 22 février. "Je veux mettre ma notoriété au service du Parti animaliste et lui donner une meilleure visibilité. C'est ma façon de lui apporter mon soutien", a indiqué Laurent Baffie dans le communiqué du parti.

Qui peut se présenter aux législatives ?

(Quasiment) tout le monde peut se présenter aux élections législatives. Il est obligatoire, tout d'abord, d'être majeur. Selon le Code électoral, pour se porter candidat aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Aussi, pour être candidat, il est nécessaire de déposer une déclaration de candidature en préfecture pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du candidat ; nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du remplaçant du candidat ; circonscription dans laquelle il est fait acte de candidature ; signature du candidat. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Le candidat doit aussi fournir les pièces de nature à prouver qu'il a désigné un mandataire financier. Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022. Pour le second tour, le dépôt des candidatures est possible les 13 et 14 juin 2022.

Quel statut a un député ?

Les députés bénéficient d'un statut spécifique qui leur octroie des droits et des obligations particulières. Tout d'abord, ils bénéficient d'une immunité diplomatique, pour préserver leur indépendance, qui prend deux formes : l'irresponsabilité qui soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l'exercice de leur mandat et l'inviolabilité qui réglemente les conditions dans lesquelles s'exerce l'action pénale pour les actes étrangers à leur fonction.

Aussi, les députés sont soumis à des interdictions spécifiques. Ils ne peuvent recevoir aucune décoration française pendant leur mandat ou user de leur qualité à des fins publicitaires. Chaque député est soumis à l'obligation de déclarer son patrimoine en début et en fin de mandat et doit fournir une déclaration d'intérêt et d'activités. Depuis 2017, les députés doivent, en début de mandat, attester du respect de leurs obligations fiscales. En cas de manquement à leurs obligations, ils peuvent être déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel pendant trois ans au maximum et démissionnaires d'office de leur mandat.

Les députés sont imposés au non-cumul des mandats. Le mandat de député est notamment incompatible avec les fonctions de maire, maire d'arrondissement, maire délégué, adjoint au maire, président et de vice-président des conseils régionaux, départementaux et des établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Un parlementaire ne peut plus choisir entre son mandat de parlementaire et son mandat local en cas de cumul. Il conserve le mandat le plus récemment acquis et il est démissionnaire d'office du mandat le plus ancien. La loi précise par ailleurs qu'un député qui postule à un autre mandat est tenu de démissionner, avant l'élection, du mandat qu'il exerce.

Les résultats des précédentes législatives

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au palais Bourbon. La France insoumise était parvenue à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale.