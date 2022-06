"Qui est candidat au 2e tour des législatives ? Trouvez les candidats de votre circonscription"

CANDIDATS LÉGISLATIVES. Les élections législatives 2022 vivent leur deuxième temps fort ce dimanche 19 juin avec le second tour de scrutin. Trouvez les candidats de votre circonscription grâce à notre carte et à notre moteur de recherches...

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 9h42] Qui est candidat au second tour des élections législatives 2022 ce dimanche 19 juin ? Le ministère de l'Intérieur a dévoilé en début de semaine la liste officielle des quelque 1150 candidats en lice pour devenir député. Peu de changement par rapport au verdict de dimanche dernier qui avait déjà donné une liste de candidats qualifiés. Quelques désistements ont eu lieu faisant passer le nombre de triangulaires de 8 à 7 et transformant des duels en 2e tour à bulletin unique. C'est le cas par exemple de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, où seul le bulletin de la Nupes Clémentine Autain sera proposé dans les bureaux de vote, la DVG Virginie de Carvalho ayant préféré jeté l'éponge.

Outre les 5 territoires où les candidats ont été élus dès le premier tour, ce sont ainsi 570 circonscriptions qui seront concernées dimanche par ce grand final des législatives 2022, la plupart du temps lors de duels. Il faut savoir qu'un candidat qui a réuni lors du premier tour les conditions pour se qualifier (arriver parmi les deux premiers au premier tour ou en troisième position, mais avec 12,5% des inscrits) n'est pas automatiquement candidat in fine pour le second tour. Les candidats souhaitant se maintenir avaient jusqu'à ce mardi 14 juin à 18 heures pour déposer de nouveau leur candidature en vue de ce second tour.

Pour trouver votre circonscription et la liste des candidats qui y figurent pour le 2e tour des élections législatives, il vous suffit d'entrer le nom de la commune dans laquelle vous êtes inscrit sur les listes électorales dans le moteur de recherche ci-dessous. Vous pourrez ainsi facilement identifier votre zone de vote, ainsi que les différents candidats qui s'y sont présentés pour les législatives 2022, ainsi que leur couleur politique.

Les élections législatives concernent toute la France, mais se concrétisent par 577 élections au total, dans 577 circonscriptions. Celle-ci sont numérotées par département et varient selon la population : de une seule circonscription pour les départements les moins habités comme la Creuse, jusqu'à 21 circonscriptions pour le département du Nord, beaucoup plus dense. Cette carte donne accès aux liste des circonscriptions pour chaque département.

A Paris et autres grandes villes comme Toulouse ou Nice, les élections législatives se plient à une configuration particulière. Les plus grandes communes sont en effet divisées elles-mêmes en plusieurs circonscriptions. Plusieurs candidats sont donc en lice dans chacune de ces villes, même si les électeurs n'auront in fine qu'e deux ou trois bulletins dans leurs bureaux de vote lors du deuxième tour. Découvrez ces circonscriptions et la liste des candidats en cliquant sur la ville de votre choix ci-dessous.

(Quasiment) tout le monde peut se présenter aux élections législatives. Il est obligatoire, tout d'abord, d'être majeur. Selon le Code électoral, pour se porter candidat aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Aussi, pour être candidat, il est nécessaire de déposer une déclaration de candidature en préfecture pour chaque tour de scrutin. Et il est déjà bien trop tard si vous souhaitiez postuler : pour le premier tour, les déclarations de candidature devaient être déposées du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022. Pour le second tour, le dépôt des candidatures -pour les qualifiés - était possible seulement les 13 et 14 juin 2022.

La déclaration de candidature doit contenir les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du candidat ; nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du remplaçant du candidat ; circonscription dans laquelle il est fait acte de candidature ; signature du candidat. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant.

Pour rappel : un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Le candidat doit aussi fournir les pièces de nature à prouver qu'il a désigné un mandataire financier.