"Résultat de la Nupes aux législatives : un score sous-estimé par le ministère de l'Intérieur ?"

NUPES. 26,8%. C'est le score que la Nupes assure avoir atteint au premier tour des législatives, quand le ministère de l'Intérieur ne la crédite que de 25,66% des voix. L'enjeu : l'emporter face à la majorité présidentielle et ses 25,75%.

[Mis à jour le 14 juin 2022 à 10h04] "Le ministre de l'Intérieur bidouille en effet" a déclaré Adrien Quatennens au micro de Franceinfo le mardi 14 au matin, désolé de constater que "Mr Darmanin et Mr Macron fassent leur possible pour gagner quelques voix". Le message est clair : la Nupes aurait emporté ce premier tour des législatives, une nouvelle que le député du Nord qualifie d'"historique". Pour autant, la bataille des chiffres lancée au lendemain du vote n'a pas fini de faire parler, le ministère de l'Intérieur n'ayant pour l'heure pas pris en compte les revendications de la Nouvelle union populaire écologique et sociale qui, créditée de 25,66% des suffrages exprimés, conteste vigoureusement ces chiffres. La nuance politique assure être arrivée en tête avec 26,8% des voix contre 25,75% pour la majorité présidentielle. Plusieurs Insoumis avant Adrien Quatennens ont crié au scandale et dénoncé dans un communiqué une manipulation des résultats par le ministère de l'Intérieur pour "faire apparaître artificiellement la coalition présidentielle en tête du premier tour". Côté majorité, on répond qu'il n'y a "aucune magouille", comme l'assurait le délégué général de LREM Stanislas Guerini lors de son passage sur le plateau de RMC-BFMTV le 13 mai. Il voit dans cette polémique "un enfumage" caractéristique des "outrances et invectives systématiques de Jean-Luc Mélenchon". Comment interpréter cette controverse ?

Manuel Bompard le premier s'est plaint du calcul du ministère dans un message cinglant sur Twitter visant directement le ministre Gérald Darmanin, garant des résultats des élections. "Alors que la Nupes réalise 6 101 968 voix (soit 26,8%), le ministère de l'intérieur ne lui attribue que 5 836 202 voix (soit 25,7%)", écrivait tard dans la nuit le candidat de la Nupes dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Ces dénonciations ont vite trouvé écho chez les autres membres de LFI, et donc de la Nupes, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré au micro de LCI ce 13 juin : "Il y a maintenant un doute sur ce que fait Gérald Darmanin avec les résultats. Avant hier, je n'y aurais pas pensé. Si nous l'emportons, il faudra qu'on en tire des conclusions". Et l'insoumis d'ajouter : "Tout ça pour créer une illusion, tout le monde comprend que ce sont de mauvais perdants mais là ce n'est pas un jeu, c'est notre démocratie."

Mais où seraient donc passer les plus de 260 000 votes manquants ? Les cadres de LFI pointent la comptabilisation des voix de candidats investis par la Nupes, selon eux, au profit de l'étiquette divers gauche (DVG). Trois candidats seraient concernés en France métropolitaine et plus encore en Corse et en Outre-mer d'après la Nupes. Par exemple, Elie Califer, candidat qui se revendique de la Nupes dans la 4e circonscription de la Guadeloupe, a été identifié comme étant "divers gauche" par le ministère de l'Intérieur. Ainsi, ce sont 6 126 voix qui sont enlevées au score national. De même, Djaroudi Ali, candidat Nupes dans la 2e circonscription de Mayotte, est lui aussi identifié comme étant "divers gauche" : cette fois-ci ce sont 1 000 voix qui ne sont pas attribuées à la Nupes.

Les résultats de la Nupes ont-ils été manipulés ?

"Les chiffres sont faux", a lancé Alexis Corbière sur le plateau de RMC ce lundi 13 juin. Le député LFI et Nupes réélu en Seine-Saint-Denis hier soir au premier tour des législatives est convaincu de la manipulation des chiffres par le ministère de l'Intérieur dans le décompte des suffrages du scrutin de la veille. La comptabilisation de candidats investis par la Nupes ferait défaut dans certaines circonscriptions d'Outre-mer : "Il nous supprime des candidats sans aucun doute, il considère que des gens que nous soutenions n'étaient pas Nupes et ne les compte pas, notamment dans les DOM-TOM".

Les cas de Jean-Hugues Raton et de Karine Lebon, deux députés sortants de gauche candidats à leur réélection à La Réunion sont pris pour exemple. Manuel Bompard, comme d'autres insoumis, assure que ces candidatures sont soutenus par la Nupes et donc que les suffrages remportés par les candidats doivent être comptés dans le score de la coalition. Or, selon le ministère de l'Intérieur les deux candidats se présentent sous une étiquette de divers gauche et ne sont pas associés à la Nupes. Le même scénario se serait produit pour d'autres candidats ultra-marins de gauche affiliés à la Nupes mais aussi en Corse et avec trois candidats en France métropolitaine : Hervé Saulignac en Ardèche, Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle et Joël Aviragnet en Haute-Garonne. Une mauvaise comptabilisation des voix qui est comprise comme une "omission manifeste" du ministère de l'Intérieur selon Manuel Bompard.

Contacté par l'AFP, le ministère de l'Intérieur se défend d'avoir considéré comme candidats de la Nupes uniquement les noms inscrits sur "liste pourtant très complète" de "l'ensemble des candidats à qui il conviendra d'attribuer la nuance 'Nupes'" qui lui a été adressée par la direction de campagne de la Nupes le 8 juin et sur laquelle "ne figurait aucun candidat en outre-mer". Cette explication trouve un écho dans les observations du journaliste Raphaël Grably qui a fait remarquer que ni Jean-Hugues Raton, ni Karine Lebon ne sont inclus dans les investitures de la Nupes sur le site officiel de la coalition.

Mais quelle explication avance le ministère de l'Intérieur pour les trois candidatures métropolitaines retirées des rangs de la Nupes ? Le gouvernement aurait procédé à une analyse individuelle de ces investitures. Concernant Hervé Saulignac, étiqueté divers gauche dans les résultats officiels, le ministère aurait été induit en erreur par les affirmations du candidate sur le fait d'être "socialiste, pas insoumis". Pourtant, au micro de Franceinfo le candidat assure ne pas avoir renoncé à l'investiture de la Nupes. Tout comme Joël Aviragnet qui malgré des divergences avec les propositions de LFI s'est présenté comme le "candidat unique pour le PS dans sa circonscription dans le cadre de l'accord de la Nupes". De quoi interroger la décision du ministère de comptabiliser leur voix dans les résultats divers gauche. Le choix du gouvernement semble justifié uniquement pour le troisième candidat, Dominique Potier, qui encore au soir du premier tour a assuré que c'était sa décision "de ne pas vouloir prendre l'étiquette Nupes".

Pourquoi les candidatures Nupes en outre-mer n'ont pas été comptabilisées ?

Aucun candidat ultra-marins aux élections législatives n'apparaît dans la liste d'investitures de la Nupes, selon le ministère de l'Intérieur. Un constat auquel Manuel Bompard répond par l'incapacité pour les partis locaux d'être représentés lors des négociations nationales ayant donné naissance à la Nupes, "il était donc difficile de dire en leur nom qui serait candidat". En revanche, selon le candidat des Bouches-du-Rhône cela n'a pas empêché ensuite à la Nupes de soutenir les candidats investis par les forces locales, à l'instar de Jean-Hugues Raton et de Karine Lebon à La Réunion. Même chose pour Eric Califer, Nadège Montout, Christian Baptiste et Sylvie Chammougon Anno dans les quatre circonscriptions de la Guadeloupe. Tous se reconnaissent de la Nupes mais ont vu leur résultat comptabilisé en divers gauche.

En plus de l'absence d'accord formel entre la Nupes et les candidats d'Outre-mer, la reconnaissance de l'investiture par la coalition de gauche était d'autant plus compliquée car les candidats ont dû mener campagne sans le logo de la Nupes. Bien que la défense du programme de la coalition soit une preuve considérable du rattachement d'un candidat à la Nupes, cela n'a pas suffit au ministère.

Pour dresser la liste détaillée des candidats Nupes en Outre-mer et en Corse, la seule solution selon Manuel Bompard est de procédé au "cas par cas" et "de savoir ce qui correspond à la réalité. [...] S'ils sont élus, siégeront bien dans une majorité d'union populaire".

Quels résultats pour la Nupes aux élections législatives 2022 ?

Aux yeux de la direction de la Nupes, cette "manipulation des chiffres" discrédite les résultats complets et définitifs du ministère de l'Intérieur qui les placent deuxième position à 25,66% des suffrages derrière LREM (25,75%). Ce sont, comme leur nom l'indique, les seuls résultats officiellement reconnus pour le scrutin législatif. Dans un communiqué, la coalition de la gauche appelle toutefois les rédactions à tenir leur propre comptabilité des points, un choix fait par Le Monde qui donne la Nupes en tête avec 26,1% des voix devant la majorité présidentielle et ses 25,88%.

Dans tous les cas, la Nupes s'est imposée comme la première force d'opposition à la majorité présidentielle dans les résultats du premier tour des élections législatives. Les résultats du scrutin permettent à la Nupes d'être qualifiée dans 406 circonscriptions pour le second tour et de faire élire quatre députés sur les cinq élus dès le premier tour : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis et Danielle Obono, Sophie Chirikou et Sarah Legrain à Paris.

La Nupes vise toujours l'obtention de la majorité à l'Assemblée national et au lendemain du premier tour Clémentine Autain juge l'hypothèse possible sur France Inter : "L'émergence de la Nupes peut enclencher un processus" et pousser "ceux qui nous écoutent à croire au champ des possibles". Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs appelé tous les électeurs "à déferler dimanche prochain, bien sûr pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de Monsieur Macron". Bémol, en ayant déjà réuni toutes les forces de gauche, la Nupes dispose d'une faible réserve de voix pour le second tour. Faire mieux au second tour sera donc compliqué. Selon les projections de l'Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, à l'issue des législatives la Nupes pourrait compter entre 150 et 190 députés à l'Assemblée nationale, un chiffre qui ferait d'elle la première forme d'opposition mais qui sera insuffisant pour obtenir la majorité. Selon l'Ifop-Fiducial pour TF1-LCI, la Nupes peut espérer entre 180 et 210 sièges.

Pour faire élire ses candidats, la Nupes doit mener campagne avant le 2ème tour et convaincre les électeurs de faire le choix de la gauche. Mais la tâche ne sera pas simple d'autant que le Rassemblement national et Les Républicains ont appelé à ne pas voter pour la Nupes et que la majorité présidentielle ne veut pas soutenir la coalition de gauche même face au parti de Marine Le Pen. La Première ministre et candidate dans le Calvados, Elisabeth Borne ayant renvoyé "les extrêmes" dos à dos. La Nupes et Jean-Luc Mélenchon doivent se préparer à voir un "front républicain" anti-Mélenchon monté par LREM. Les attaques se sont déjà cristallisées autour de la Nupes et de son programme avec des critiques au vitriol lancées par Ensemble (LREM, MoDem, Horizons, Agir).

La Nouvelle union populaire écologique et sociale ou Nupes, est la coalition de la gauche qui bouscule les élections législatives. Redonnant vie à la gauche plurielle mais unie des législatives de 1997, la Nupes espère réaliser le même exploit en obtenant la majorité absolue à l'Assemblée nationale le 19 juin 2022. Si aujourd'hui La France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie-Les Verts et le Parti communiste français - parti membres de la coalition -, s'expriment pour la plupart d'une même voix la formation de l'alliance ne s'est pas faite sans accrochage.

LFI, instigatrice de l'alliance sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, et EELV ont été les premiers partis à s'allier sous la bannière commune de la Nupes après plusieurs jours de négociations en particulier sur la vision de l'Europe et de la politique internationale. Les écologistes étant aussi de fervents défenseurs de l'Europe, il y a eu quelques frictions au sujet de la désobéissance aux règles européennes défendue par Jean-Luc Mélenchon. A l'arrivée, l'accord est convenu que la désobéissance est envisageable uniquement sur les questions environnementales car selon eux l'Europe actuelle n'est pas compatible avec une politique bienfaitrice pour le climat et l'environnement. Le PCF s'est ensuite ajouté à la coalition malgré des différents avec LFI et EELV sur certains sujets dont le nucléaire. Mais c'est bien avec le PS que les négociations ont été les plus âpres. Face à la coalition de la Nupes, le Parti socialiste s'est scindé en deux : ceux favorables à l'union menés par Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, et les autres. Les ténors de la gauche se sont pour la plupart opposés à l'alliance mais contre leur avis le PS a rejoint la Nupes conformément à la décision du conseil national du parti.

Composée de quatre forces de gauche aux idées parfois diamétralement opposées, la Nupes défend un programme fait de compromis mais principalement des mesures issues du projet présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, vraisemblablement leader du parti. Le projet de la Nupes prévoit d'ailleurs qu'en cas d'obtention de la majorité présidentielle, l'Insoumis soit nommé Premier ministre. C'est sur ce programme que les candidats investis par le Nupes (326 insoumis, 100 écologiste, 70 socialistes et 50 communistes) font campagne aux élections législatives.

Si aujourd'hui la Nupes veut s'imposer comme la première force politique face à la majorité présidentielle, elle reste seulement une coalition et non un parti politique. Une fois à l'Assemblée, les députés élus sous la bannière de la Nupes continueront à collaborer mais siégeront dans les groupes respectifs des insoumis, des socialistes, des écologistes et des communistes.

S'ils sont moins nombreux que pour l'élection présidentielle, plusieurs sondages concernant les élections législatives ont été réalisés depuis le début de la campagne. Et c'est peu de dire que l'union de la gauche semble porter ses fruits. Selon divers instituts, la Nupes est donnée au coude-à-coude avec LREM au premier tour du scrutin, organisé le 12 juin. Les candidats représentant Jean-Luc Mélenchon récolteraient, au niveau national, autour de 25% des suffrages, soit un niveau similaire à celui des Macronistes (une marge d'erreur d'environ 2pts est toutefois à prendre en compte).

Dans ce contexte, la gauche peut-elle se mettre à rêver d'être majoritaire à l'Assemblée nationale ? Pas si vite. Car selon les projections sur le nombre de sièges obtenus par couleur politique, c'est bien la coalition de la majorité présidentielle qui est donnée en tête. Mais la Nupes permettrait toutefois à la gauche de revenir en force au palais Bourbon. Alors que seulement 73 députés de cette obédience (LFI, PCF, PS, PRG, EELV, DVG) sont présents depuis 2017, l'alliance pourrait contenir autour de 170 députés le 19 juin prochain. La majorité est à 289 sièges.

C'est l'élément de langage répété à l'envi : Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ! Depuis le soir de la défaite du leader de La France insoumise au premier tour de l'élection présidentielle, ses soutiens caressent le doux rêve de le voir s'installer à Matignon. Mais comment, alors qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République ? L'objectif des Insoumis est clairement affiché : remporter les élections législatives et imposer une cohabitation au chef de l'Etat. Après les échecs d'accès au second tour en 2017 et 2022, imputés à une gauche incapable de s'unir pour revenir au pouvoir, les querelles et invectives de la campagne ont vite laissé place à la discussion entre les différentes formations. Faire fi (ou presque) des désaccords et s'unir autour d'un projet commun avec la même visée est apparu indéniable à gauche pour empêcher La République en Marche de mettre en œuvre son programme.

Pour les élections législatives, la Nouvelle union populaire écologique et sociale a investi un candidat dans chacune des 577 circonscriptions. Avec une répartition selon les partis en fonction du score obtenu à l'élection présidentielle. Ainsi, 326 candidats sont apparentés à La France insoumise, quand 80 sont issus d'EELV, 70 du PS et 50 du PCF. Le reste des investitures correspond à des candidats émanant d'autres courants écologistes ou d'investitures hors-accord pour l'outre-mer et la Corse.

Plusieurs figures de premier plan des divers mouvements politiques se présentent. Manuel Bompard, qui tentera de succéder à Jean-Luc Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône, Alexis Corbière, Danielle Simonet, Clémentine Autain, Adrien Quatennens, Eric Coquerel ou encore Raquel Garrido pour LFI ; Julien Bayou, Sandrine Rousseau ou Delphine Batho pour EELV et les écologistes ; Olivier Faure et Valérie Rabaud côté PS ; Fabien Roussel pour le PCF.

La Nupes n'a laissé que 70 places au groupe socialiste pour les élections législatives, laissant des candidats sur le carreau. Dès lors, des voix historiques du parti se sont mobilisés contre le l'alliance de gauche. L'ancien président François Hollande a estimé le programme de la Nupes était "infaisable" et "inapplicable", et a mis en garde contre une disparition du PS. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve est également monté au front pour une gauche "républicaine et laïque" en opposition à celle de Jean-Luc Mélenchon. Carole Delga, la présidente du conseil régional d'Occitanie fait également partie des opposants à la Nupes, fustigeant un "accord de renoncement et de soumission", et s'est érigée en chef de file des dissidents : au total, ils sont près de 70 à travers toute la France.