Ministre de la Santé : qui pour remplacer Olivier Véran au ministère ?

MINISTRE SANTÉ. Olivier Véran tient à son rôle de ministre de la Santé et souhaiterait le conserver, mais l'hypothèse de la nomination d'un nouveau ministre est plus probable selon la presse politique. Qui est pressenti ?

La santé sera, avec l'éducation, l'un des principaux chantiers du nouveau quinquennat. Pour être à la hauteur de cette promesse et remettre le système de santé français sur pied Emmanuel Macron et sa Première ministre, Elisabeth Borne, doivent choisir avec soin celui ou celle qui prendra la tête du ministère. Olivier Véran, installé sur l'avenue de Ségur depuis février 2020, se verrait bien poursuivre ses missions de ministre encore cinq ans. "J'ai été ministre de la crise sanitaire pendant deux ans. J'aimerais bien maintenant être ministre de la Santé à temps plein", indiquait-il à l'Obs en mars avant la réélection d'Emmanuel Macron. Et pourquoi pas ? Ses deux ans de mandat ont coïncidé avec la pandémie de Covid-19 et pour la difficulté de la situation son bilan à la Santé est jugé correct. Plus que ses actions, c'est l'étiquette de ministre du Covid-19 qui désormais lui colle à la peau qui pourrait être responsable de sa sortie du gouvernement. Emmanuel Macron veut tourner la page pour ce nouveau quinquennat, aussi un nouveau nom à la Santé semble s'imposer. Quelques patronymes sont soufflés de ci de là, ceux de médecins, d'autres de politiques et certains alliant les deux casquettes.

Olivier Véran peut-il rester ministre de la Santé ?

Arrivé au ministère le 16 février 2020, au début de la crise sanitaire du Covid-19, Olivier Véran a passé deux années chargées au gouvernement devant faire face aux difficultés du secteur hospitalier et médical et à une pandémie. Un mauvais timing pour le ministre qui souhaite rester aux commandes aussi longtemps que possible. Selon les informations de BFMTV et de RTL, le neurologue de formation serait identifié comme le "Monsieur Covid-19" et rappellerait une période du quinquennat que le chef de l'Etat préférerait oublier. Si une reconduction d'Olivier Véran au ministère de la Santé semble mal engagée, une reconversion apparaît inenvisageable pour celui qui est médecin avant d'être un homme politique.

Un professionnel de la Santé pour devenir ministre de la Santé ?

La piste de la reconduction d'Olivier Véran écartée, d'autres noms ont été cités pour prendre les rênes du ministère de la Santé. Certains qui présentent un profil similaire au ministre actuel : médecin de métier mais politiquement engagé. Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et médecin aurait été approché mais l'homme a fait taire les rumeurs en indiquant sur Twitter : "Je tiens à remercier ceux qui me félicitent pour mon entrée au gouvernement ! C'est gentil, mais je rappelle que je ne souhaite pas devenir ministre… J'aiderai Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, oui, mais en tant que président de la plus belle région d'Europe, et jusqu'en 2028 !"

Philippe Juvin, un autre Républicain qui n'a pas encore rejoint la majorité, serait aussi en lice. Médecin anesthésiste-réanimateur et maire de la Garenne-Colombe, l'homme a l'avantage de connaître la réalité du secteur médical et les rouages de la politique. A gauche c'est le profil de Bernard Jomier, médecin généraliste et sénateur élu en 2017, qui pourrait intéresser. La majorité dispose aussi d'une candidate potentielle en la personne de Stéphanie Rist, médecin rhumatologue et députée LREM.

Un autre nom est avancé par 20Minutes celui de la présidente de la Haute autorité de santé (HAS), Dominique Le Guludec. Le profil fait plus écho à Agnès Buzyn, la ministre qui a précédé Olivier Véran et qui occupait le même poste avant d'entrer au gouvernement.

Qui d'autre pourrait être nommé ministre de la Santé ?

Des personnalités plus politiques sont évoquées dans les colonnes de 20Minutes notamment Marisol Touraine, déjà nommée à la Santé pendant le quinquennat de François Hollande. L'ancienne ministre était présente lors de l'investiture d'Emmanuel Macron et est candidate LREM aux législatives. Seul bémol, en piochant ses ministres parmi les têtes des précédents gouvernements, Emmanuel Macron s'éloigne du renouvellement qu'il a promis. Catherine Vautrin, pourrait aussi atterrir à la Santé après avoir été devancée pour le poste de Premier ministre, selon une hypothèse du Point.

Les noms de Martin Hirsch et de Nicolas Revel, deux énarques au parcours de haut fonctionnaire, sont également mentionnés Le premier est le directeur de l'AP-HP depuis 2013, un poste qui le disqualifie d'emblée selon le Dr Marty interrogé par le quotidien : "Son bilan à la tête de l'AP-HP est calamiteux et quand on a participé à l'installation de la catastrophe hospitalière, on ne peut pas se poser en porteur de solutions". L'hypothèse de Nicolas Revel est jugée plus sérieuse par le médecin, l'homme a été le directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) de 2014 à 2020 et bénéfice d'une solide expérience en politique pour avoir été, entre autres, le directeur de cabinet de Jean Castex.

Qui sont les précédents ministres de la Santé ?

Le ministère de la Santé existe depuis 1920 et a plusieurs fois changé de nom jusqu'à prendre celui de "ministère des Solidarités et de la Santé" depuis 2017. Outre les appellations, ce sont aussi les ministres qui se sont succédés dans les locaux de l'avenue de Ségur.