"Résultat de Stanislas Guérini aux législatives 2022 : devancé par la Nupes ? Les premiers chiffres"

STANISLAS GUÉRINI. Fraichement nommé ministre de Transformation et de la Fonction publique, le délégué général de LREM Stanislas Guérini est candidat à sa réélection dans la 3e circonscription de Paris.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 22h56] Dans la 3e circonscription de Paris, Stanislas Guérini concourt à sa réélection. Celui qui est désormais le ministre en charge de la Fonction publique est arrivé deuxième du scrutin, avec 32,78% des voix selon les premiers résultats du ministère de l'Intérieur à 63% des inscrits. Il est devancé par Léa Balage El Mariky de la Nupes (37,80% des scrutins exprimés).

La nouvelle porte-parole de LREM, Olivia Grégoire, a été claire : les ministres candidats aux élections législatives de juin prochain devront démissionner s'ils ne sont pas élus dans leur circonscription. "Si jamais certains d'entre nous ne reçoivent pas la confiance du peuple, ils devront en tirer les leçons et se retirer du gouvernement", avait-elle expliqué (tel que le rapporte France Inter). Personnage relativement discret médiatiquement, Stanislas Guérini devra conserver son ancrage local pour légitimer sa nouvelle position au gouvernement.

Déjà élu député de la 3e circonscription de Paris en 2017 avec 45% des voix dès le premier tour, Stanislas Guérini veut retenter l'expérience : il figure sur la liste des candidats que les parisiens pourront choisir de porter au second tour. Cette élection sera donc déterminante pour son avenir au gouvernement. Si l'on considère les 37% de voix décrochés par Emmanuel Macron dans cette zone au premier tour de la présidentielle, soit dix points de plus qu'au niveau national, on peut estimer que le camp présidentiel est bien implanté dans cette circonscription. En outre, il bénéficie d'un ancrage parisien conséquent puisqu'il fut référent départemental d'En Marche (actuel Renaissance) à Paris.

Pour autant, une polémique récente pourrait entraver son ambition. Le 18 mai, Stanislas Guérini prenait le parti de défendre Jérôme Peyrat, alors candidat aux législatives de la majorité présidentielle condamné en 2020 pour violences conjugales sur son ancienne compagne. Alors que sa candidature aux législatives en Dordogne était décriée compte tenu de son passé judiciaire, Stanislas Guérini l'avait défendu sur Franceinfo : "C'est un honnête homme, je ne crois pas qu'il soit capable de violences sur les femmes. Si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on a affaire à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violences sur les femmes, jamais je n'aurais accepté cette investiture là". Pourtant, les preuves ne manquent pas, puisque la justice a tranché et jugé Jérôme Peyrat coupable de violences sur sa femme deux ans plus tôt.

Face au tollé déclenché par sa déclaration, Stanislas Guérini est revenu quelques heures tard pour faire son mea culpa dans un communiqué diffusé sur Twitter. Conscient des heurts causés par ses propos, il a tenu à "réaffirmer avec force un engagement total de la majorité présidentielle pour soutenir la libération de la parole des femmes sur les faits de violences" et indiqué avoir convenu du retrait de la candidature de Jérôme Peyrat "pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté". Néanmoins, bon nombre d'internautes continuent à resasser l'affaire avec de nombreux tweets qui s'indignent qu'un ministre soutienne une personne coupable de violences conjugales, liant parfois cette polémique avec les accusations qui pèsent sur Damien Abad.

La nomination de Stanislas Guérini a été officialisée lors de l'annonce du gouvernement le vendredi 20 mai 2022. Souvent associé à d'autres portefeuilles, comme la réforme de l'Etat, le budget ou encore la décentralisation, ce ministère aura cette fois un champ d'action élargi, puisque Stanislas Guérini devient le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. L'ex-animateur des rassemblements politiques d'Emmanuel Macron va donc s'installer à l'hôtel de Rothelin-Charolais.

Placé auprès du Premier ministre, le ministre de la Fonction publique agit par délégation du Premier ministre pour une grande partie de ses attributions, compte tenu des compétences générales que détient le Premier ministre sur la fonction publique. Le dessein de ce ministre est de préparer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de fonction publique. En ce sens, il préside le Conseil commun de la fonction publique et veille au respect des droits et des obligations de l'ensemble des fonctionnaires. En outre, il conduit la politique de rénovation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques.

En tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guérini aura autorité sur la direction interministérielle de la transformation publique, sur la direction interministérielle du numérique et, conjointement avec le Premier ministre, sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique. En outre, le centre interministériel des services informatiques relatifs aux ressources humaines est rattaché à ce ministère.

Stanislas Guérini a débuté sa carrière professionnelle loin de la vie politique. Diplômé d'HEC Paris, il crée en 2007 son entreprise Watt & Home, société de vente et d'installation de panneaux solaires, avant de rejoindre la multinationale française Elis spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène., dans laquelle il occupe le poste de directeur de l'expérience client.

Mais très vite, il va s'essayer aux groupes de réflexion politiques, notamment lors d'un stage auprès de "A gauche en Europe", fondé par Dominique Strauss-Kahn et Michel Rocard. Dès 2006, il rejoint l'équipe de campagne de Dominique Strauss-Kahn pour la primaire PS, aux côtés de diverses figures politiques, de Cédric O à Benjamin Griveaux. Il s'investi encore davantage dans l'ascension politique de Dominique Strauss-Kahn puisqu'il est l'artisan, avec Pierre Moscovici, du programme présidentiel de l'homme de gauche en vue de la primaire PS de 2011.

Finalement, il va peu à peu délaisser les socialistes pour se rapprocher de l'entourage d'Emmanuel Macron. Par le biais d'Ismaël Emelien et de Benjamin Griveaux, il adhère à En marche et fait de son appartement parisien le premier QG du parti. A ce moment, il est secrétaire de l'association de financement du mouvement, mais aussi référent départemental à Paris. Mais il est surtout connu pour avoir été le chauffeur de salle des meetings d'Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle en 2017 : il a même supervisé la cérémonie de victoire à la pyramide du Louvre.

Une fois Emmanuel Macron au pouvoir, Stanislas Guérini devient rapporteur du projet de loi "droit à l'erreur", pour un Etat au service d'une société de confiance. En 2018, il est élu délégué général de La République en marche, avec 82 % des voix des 743 membres du " Conseil " de LREM. Fin 2021, il devient membre du comité exécutif d'"Ensemble citoyens ! ", mouvement réunissant les partis de la majorité présidentielle.