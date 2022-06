Bureau de vote : 18h, 19h ou 20h ? Trouvez l'horaire de fermeture !

BUREAU DE VOTE. Attention, les horaires de fermeture des bureaux de vote ne sont pas les mêmes partout. 18h, 19h ou 20h, découvrez l'horaire en vigueur dans votre commune ce dimanche 12 juin et pour le 2e tour des législatives le 19 juin 2022.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 17h23] Plus que quelques minutes pour aller voter si vous êtes un électeur d'une petite ville française ! Si le taux de participation semble en berne au vu des premiers chiffres transmis à midi puis à 17 heures par le ministère de l'Intérieur (18,43% à midi, 39,42% à 17 heures), 48 millions d'électeurs sont bien appelés aux urnes ce dimanche 12 juin dans les bureaux de vote de chaque commune de France métropolitaine. Si vous ne vous êtes pas encore rendus dans votre bureau de vote, dépêchez-vous ! Car les horaires fluctuent en fonction des communes et ne sont pas forcément les mêmes qu'à la dernière élection présidentielle. Pour trouver le vôtre, vous pouvez utiliser le moteur de recherche ci-dessous.

Comment voter aux élections législatives ? Trouvez l'adresse et les horaires de votre bureau de vote.

Tous les bureaux de vote hors grosses agglomérations fermaient leurs portes à 19h le 24 avril dernier lors du deuxième tour alors que trois horaires de fermeture cohabitent ce dimanche : 18 heures, 19 heures ou 20 heures. Le ministère de l'Intérieur avait ainsi rappelé vendredi 10 juin dans un communiqué que la plupart des bureaux de vote fermeraient cette fois à 18 heures. Il en sera tout autre dans certaines grandes villes mais sachez qu'il s'agit d'une exception. Le changement des horaires de fermeture des bureaux de vote doit alors faire l'objet d'un arrêté préfectoral. Vous pouvez vérifier directement et un clic les horaires de votre bureau de vote via notre moteur de recherche en haut de cette page !

Quelle est l'heure de fermeture de votre bureau de vote ce dimanche 12 juin ?

L'heure de fermeture du bureau de vote dépend de votre bureau de vote et de la taille de votre commune. Concrètement, l'horaire fixé pour la clôture du scrutin n'est pas le même qu'il s'agisse des grandes villes ou du reste de la France. Dans la très grande majorité des communes du pays, les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures ce dimanche 12 juin comme pour le 2e tour le dimanche 19 juin. Dans des communes plus importantes, ce sera majoritairement à 19 heures. Quant aux électeurs des grandes villes, comme Bordeaux, Lille Lyon, Marseille, Nice, Toulouse ou encore Nice, ils pourront voter jusqu'à 20 heures.

Quels sont les horaires des bureaux de vote à Paris ce dimanche 12 juin ?

Pour ces législatives, les bureaux de vote à Paris ont ouvert à 8 heures dimanche 12 juin. L'heure de fermeture sera 20 heures ce dimanche pour ce 1er tour comme pour le 2e tour le dimanche 19 juin 2022. Les bureaux de vote sont donc ouverts sans interruption de 8 heures à 20 heures.

Si vous vous êtes déplacé pour aller voter aux élections présidentielle, votre bureau de vote n'a, a priori, pas changer d'emplacement. Il suffit donc de se rendre au même endroit que les 10 et 24 avril derniers lors de la présidentielle, près de chez vous. Si vous êtes toutefois emprunt d'un doute, pas de panique. Il est très facile de trouver son bureau de vote. D'abord, l'adresse est inscrite sur votre carte d'électeur. Si vous ne l'avez plus (ce qui n'est pas rédhibitoire pour pouvoir voter, lire plus bas), le site Linternaute.com vous propose de retrouver facilement l'adresse de votre bureau de vote grâce à notre moteur de recherche. Il suffit d'entrer votre ville pour trouver les adresses et horaires des bureaux de vote.