Nicolas Dupont-Aignan : réélu aux législatives 2024 ? Quel résultat attendu ?

Nicolas Dupont-Aignan est candidat à sa réélection dans la 8e circonscription de l'Essonne. Le patron de Debout La France soutient l'alliance entre le RN et Eric Ciotti aux élections législatives.

Nicolas Dupont-Aignan va-t-il remporter les élections législatives en Essonne ? Le député sortant est candidat à sa réélection dans la 8e circonscription du département francilien. Le patron de Debout La France a "dû retirer 477 candidats" dans le cadre de son soutien à l'alliance entre le Rassemblement national et la branche de LR qui a suivi Eric Ciotti. En échange, le parti de Jordan Bardella n'a pas placé de candidat face à lui dans cette circonscription. En revanche, la branche historique de LR y a investi le président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray.

Le RN en tête dans la circonscription de Dupont-Aignan

Le député sortant reste tout de même le favori de l'élection législative dans sa circonscription : il y a deux ans, il avait remporté sans mal le scrutin au second tour, recueillant 57,26% des voix face au candidat de la Nupes. Lors des élections européennes, le territoire a largement soutenu le RN : la liste de Jordan Bardella a recueilli 24,66% des votes, loin devant celles de La France insoumise (16,41%) et du PS (14,31%). Renaissance a obtenu un score de 13,81%, LR de 7,11%.

A noter tout de même que les partis de gauche, désormais réunis en Nouveau Front Populaire, ont obtenu tous ensemble 38,82% le 9 juin. Le principal adversaire de Nicolas Dupont-Aignan dans ces élections législatives pourrait donc être Bérenger Cernon, le syndicaliste cheminot investi par La France insoumise sous la bannière du Nouveau Front Populaire.

RN et gauche au coude à coude dans les sondages

Que disent les sondages ? Au niveau du pays, le Rassemblement national est donné en tête des intentions de vote aux élections législatives : selon le baromètre Ifop du 17 juin pour le JDD, 33% des personnes interrogées comptent voter pour le parti de Jordan Bardella au premier tour, contre 28% pour le Nouveau Front Populaire, qui prend la deuxième place. Au second tour, les projections en nombre de sièges à l'Assemblée nationale sont serrées : selon le sondage de Cluster17 du 14 juin, le RN obtiendrait entre 195 et 245 députés, tandis que le Nouveau Front populaire en aurait entre 190 et 235.