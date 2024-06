Gouvernement Bardella : quels seraient les ministres du patron du RN ?

Le Rassemblement national et son président Jordan Bardella se tiennent prêts en cas de victoire lors des élections législatives anticipées. Qui pourrait être ministre ? Plusieurs noms tiennent la corde.

Le premier tour des élections législatives anticipées arrive à grands pas. Toute la campagne durant, le Rassemblement national (RN) a fait la course en tête dans les sondages de tous les instituts. Voilà pourquoi, le parti lepéniste peut légitimement se pencher sur la constitution d'un hypothétique gouvernement, en cas de victoire lors de ce scrutin législatif. Première réponse : ce dimanche 30 juin à 20 heures pour connaître les résultats du premier tour.

C'est dans ce contexte que Jordan Bardella se prépare à possiblement être nommé Premier ministre. Il dit avoir mûri son projet et vouloir être "le Premier ministre de tous les Français, sans aucune distinction" et à la tête d'un gouvernement "d'union nationale". Et Marine Le Pen insiste sur le fait que le RN ne compte pas piocher uniquement dans ses rangs pour trouver des ministres, mais que le gouvernement Bardella pourrait compter "des gens qui ont envie de participer au redressement du pays, qu'ils soient de gauche ou de droite".

En revanche, Jordan Bardella n'envisage pas d'atterrir à Matignon sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Sans quoi, il serait "à la merci d'une motion de censure et (il partirait) naturellement au bout de quelques jours" a-t-il déclaré dans les colonnes du JDD. Une liste des éventuels ministres d'un gouvernement Bardella, encore hypothétique, se dessine selon les déclarations du président du RN : "J'ai mon gouvernement en tête et certaines des personnalités concernées ont été avisées". Mais qui pourrait y figurer et à quelle fonction ?

Le "cabinet fantôme" du RN

Les prospections pour former un gouvernement Bardella ont débuté il y a plusieurs mois grâce au "Plan Matignon" mis en place dans les coulisses du Rassemblement national. Usant de la stratégie du "cabinet fantôme" - ou de "shadow cabinet" en anglais - empruntée au système parlementaire anglo-saxon, Jordan Bardella et Marine Le Pen travaillent à mettre sur pied un gouvernement parallèle et officieux prêt à être nommé en cas d'accession au pouvoir. Non seulement d'attendre une possible nomination au gouvernement, les membres de ce cabinet fantôme sont censés maîtriser les différents sujets gouvernementaux pour prouver la capacité du parti à gouverner.

Des entretiens ont été menés par le député européen du RN, Philippe Olivier, auprès de différents élus du parti dans le but de former un gouvernement selon La Provence. Une mission commanditée par Marine Le Pen elle-même pour former des "spécialistes" pour chaque portefeuille gouvernemental à pourvoir.

Des ministres issus de la droite et d'autres partis ?

Jordan Bardella prévoit d'ouvrir les portes de son éventuel gouvernement à d'autres forces que celles issues du Rassemblement national, en particulier celles avec qui il a noué des alliances durant la campagnes des élections législatives. "Les Républicains d'Eric Ciotti auront naturellement une place au sein de ce gouvernement" a ainsi annoncé le président du RN qui réserve notamment une place à Eric Ciotti lui-même. Une façon de récompenser le pari d'une alliance avec l'extrême droite qui a couté cher au patron des Républicains depuis désavoué par sa famille politique. Ce jeudi, lors du débat l'opposant à Olivier Faure pour le Nouveau Front populaire et Gabriel Attal représentant la majorité, le jeune président du parti lepéniste n'a pas caché ses intentions au sujet d'Eric Ciotti avec qui il est désormais allié. Ce dernier "sera appelé à des responsabilités importantes" a-t-il lâché. Le RN a aussi accepté un rapprochement avec Marion Maréchal, mais la nièce de Marine Le Pen exclue de Reconquête après avoir initié les discussions, n'a pas de raison d'espérer une nomination en tant que ministre dans un gouvernement Bardella.

Il n'y a pas qu'à droite et à l'extrême droite que le RN envisage de recruter des ministres. La gauche est un vivier de personnalités à ne pas négliger comme l'a fait comprendre Marine Le Pen dans un entretien pour La Voix du Nord : "Il y a des cadres de ces mouvements [de gauche] qui font le même chemin que leurs électeurs. D'autant que l'association avec la France Insoumise crée quand même un certain nombre de questionnements".

En dehors des considérations politiques, "des personnalités de la société civile, sélectionnées non seulement pour leur compétence, leur sérieux et leur expertise" pourraient être nommées au sein du gouvernement si Jordan Bardella devenait Premier ministre, comme il l'a lui-même indiqué au JDD. "On ne s'interdit rien. Jordan Bardella choisira les personnes les plus compétentes et qui partagent notre philosophie" expliquait plus tôt Marine Le Pen au Monde.

Qui pourrait devenir ministre sous Jordan Bardella ?

Les différentes prospections et les nouvelles alliances ont permis au Rassemblement national de dessiner les contours d'un gouvernement. Quelques noms de possibles futurs ministre circulent :

Jean-Paul Garraud pour le ministère de la Justice. Le député européen RN et ancien membre de l'UMP est magistrat de profession. Son nom revient très souvent dans les bruits de couloir.

pour le ministère de la Justice. Le député européen RN et ancien membre de l'UMP est magistrat de profession. Son nom revient très souvent dans les bruits de couloir. Sébastien Chenu est cité pour différents poste, dont le ministère de l'Intérieur ou celui des Affaires étrangères. Le vice-président et porte-parole du RN semble promis à une promotion en cas de victoire aux législatives. Membre de la commission permanente des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, jusqu'à la dissolution d'Emmanuel Macron, Sébastien Chenu présente l'avantage de baigner dans les sujets en enjeux continentaux. Selon les informations de BFMTV, le député du Nord pourrait aussi prétendre à l'Intérieur ou à la présidence de l'Assemblée nationale.

est cité pour différents poste, dont le ministère de l'Intérieur ou celui des Affaires étrangères. Le vice-président et porte-parole du RN semble promis à une promotion en cas de victoire aux législatives. Membre de la commission permanente des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, jusqu'à la dissolution d'Emmanuel Macron, Sébastien Chenu présente l'avantage de baigner dans les sujets en enjeux continentaux. Selon les informations de BFMTV, le député du Nord pourrait aussi prétendre à l'Intérieur ou à la présidence de l'Assemblée nationale. Laurent Jacobelli pour le ministère de la Défense. La Provence s'avance sur une possible nomination du député et conseiller régional du Grand Est à ce poste. L'expérience de l'élu à la commission de la défense nationale et des forces armées en tant que député français et sa rédaction d'un rapport en conclusion d'un mission d'information sur la Loi programmation militaire (LPM) de 2019 à 2025 explique pourquoi son nom est cité. Le député a également fait la part belle à l'indépendance de la France en matière de défense et le poids néfaste de l'Europe dans les décisions nationales dans un entretien au JDD en février 2024.

pour le ministère de la Défense. La Provence s'avance sur une possible nomination du député et conseiller régional du Grand Est à ce poste. L'expérience de l'élu à la commission de la défense nationale et des forces armées en tant que député français et sa rédaction d'un rapport en conclusion d'un mission d'information sur la Loi programmation militaire (LPM) de 2019 à 2025 explique pourquoi son nom est cité. Le député a également fait la part belle à l'indépendance de la France en matière de défense et le poids néfaste de l'Europe dans les décisions nationales dans un entretien au JDD en février 2024. Jean-Philippe Tanguy pour le ministère de l'Economie. Cette rumeur est moins répandue, mais le député de la Somme diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po Paris décrit comme le monsieur économie du RN convoite le poste selon Les Echos.

pour le ministère de l'Economie. Cette rumeur est moins répandue, mais le député de la Somme diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po Paris décrit comme le monsieur économie du RN convoite le poste selon Les Echos. Fabrice Leggeri pour le ministère de l'Intérieur. L'ancien patron de l'agence Frontex en charge de la gestion de l'immigration en Europe et élu eurodéputé du RN serait compter parmi les options pour occuper la place Beauvau d'après les informations du médias Blast, il est d'ailleurs jugé ministrable à ce poste par Thierry Mariani.

pour le ministère de l'Intérieur. L'ancien patron de l'agence Frontex en charge de la gestion de l'immigration en Europe et élu eurodéputé du RN serait compter parmi les options pour occuper la place Beauvau d'après les informations du médias Blast, il est d'ailleurs jugé ministrable à ce poste par Thierry Mariani. Thibault François pour le ministère des Affaires étrangères. Le député RN du Nord s'est imposé comme un important conseiller de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, au point de se voir confier le rôle de délégué aux affaires européennes du Rassemblement national. Avant de rejoindre l'Assemblée nationale, l'homme était le secrétaire général adjoint du groupe Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen de quoi développer un solide réseau à l'échelle européenne et tisser des alliances précieuses avec les autres partis d'extrême droite.

pour le ministère des Affaires étrangères. Le député RN du Nord s'est imposé comme un important conseiller de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, au point de se voir confier le rôle de délégué aux affaires européennes du Rassemblement national. Avant de rejoindre l'Assemblée nationale, l'homme était le secrétaire général adjoint du groupe Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen de quoi développer un solide réseau à l'échelle européenne et tisser des alliances précieuses avec les autres partis d'extrême droite. Eric Ciotti devrait être nommé selon les déclarations de Jordan Bardella. Mais les portefeuilles pour lesquels il serait en course n'ont pas été précisé.

Jordan Bardella dit vouloir former un "gouvernement d'union nationale, resserré dans son organisation" et soutenu par "des secrétaires d'État et des ministres délégués de mission". De nombreux autres postes seraient donc à pouvoir, dont les maroquins de premier plan comme l'Economie, l'Education ou la Santé. Pour ceux-là peu de noms s'imposent pour le moment, mais le RN chercherait à placer des "spécialistes" à la tête des ministères. La députée Joëlle Melin qui est une ancienne médecin libérale pourrait donc être pressentie pour la Santé.

Le RN est prêt à piocher parmi tous ses élus, même ceux qui viennent d'être nommés au Parlement européen : Malika Sorel ou Pierre Pimpie, respectivement 2ème et 25ème sur la liste des européennes, seraient ainsi considérés comme de potentiels ministres. Le Rassemblement national pourrait aussi décider de revoir le nombre de ministères ou leurs champs d'action, notamment pour créer un ministère de la fiscalité et de la fraude à la tête duquel s'imagine bien le député Franck Allisio.

Des noms écartés pour être ministre

Le nom de Thierry Mariani, par moment cité comme ministrable et plus particulièrement aux Affaires étrangères, ne serait plus dans les petits papiers du RN pour intégrer un éventuel gouvernement. Questionné par TF1Info sur la possible nomination de l'eurodéputé réputé proche de Vladimir Poutine, Jordan Bardella a répondu : "Ce n'est pas prévu". Pourtant l'élu, qui a été ministre des Transports sous Nicolas Sarkozy, est un des rares au RN à avoir une expérience gouvernementale.

Et quid de Marine Le Pen ? La cheffe de file de l'extrême droite et mentor de Jordan Bardella a déjà renoncé à Matignon, laissant la place à son bras droit, elle devrait également refuser une place de ministre. Au sein du RN, chacun sait que Marine Le Pen se réserve pour une seule fonction et pour la plus importante de l'Etat : la présidence. Elle a elle-même indiqué qu'"être ministre ne me [permettrait] pas de continuer à travailler ma stature présidentielle."