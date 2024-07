Carte des résultats des législatives : les scores du 1er tour par circonscription

La carte des résultats des élections législatives après le 1er tour du scrutin précise déjà les rapportes de forces entre l'extrême droite, l'union des gauches et la majorité présidentielle, mais les tendances peuvent encore changer au 2e tour.

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Quel visage aura l'Assemblée nationale après les élections législatives ? Les résultats du premier tour du scrutin donnent déjà une idée des rapports de force qui pourraient régir l'hémicycle et les prédictions qui annoncent un renouvellement profond du paysage politique français depuis la début de la campagne devraient s'avérer juste. Il faut attendre le second tour des législatives prévu ce dimanche 7 juillet pour connaître la future composition de l'Assemblée nationale et très certainement la couleur politique qu'arborera un nouveau gouvernement, mais les premiers résultats des législatives sont riches en enseignements.

Le camp présidentiel sait que ses chances de conserver une majorité au Palais Bourbon sont désormais infimes après son arrivée en troisième position dans les résultats du premier tour, derrière le Nouveau Front populaire et surtout avec un net retard sur le Rassemblement national. Le parti d'extrême droite est arrivé en tête dans la majorité des circonscriptions, 297 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur contre 157 pour l'union de la gauche et 69 pour la majorité présidentielle.

La carte des résultats des législatives, colorée selon les données du premier tour, permet de constater cette vague de droite et de repérer en un coup d'œil qui est le parti dominant dans chaque circonscription. Regardez qui est arrivé en tête dans votre circonscription grâce à la carte ci-dessous. En cliquant, vous aurez accès au détail des résultats, mais aussi aux résultats dans les villes du département.

Les rapports de force visibles après le premier tour des législatives ne seront pas nécessairement ceux qui resteront en place à l'issue du scrutin, car le vote du second tour pour encore changer la donne dans plusieurs circonscriptions. Si 75 circonscriptions ont déjà élu leur député, des duels, des triangulaires et même quelques quadrangulaires sont prévues pour le 2e tour.

Selon les forces en présence, notamment lors des duels, les reports de voix pourraient bénéficier au candidat adverse de celui du RN, même quand ce dernier est arrivée en tête, en raison du front républicain ou tout du moins des appels à faire barrage à l'extrême droite. En cas de triangulaires, les candidats vainqueurs du premier tour seront avantagés à moins du désistement du candidat arrivé en troisième position qui transformerait l'élection en duel et la soumettrait à la même logique.

Pour le second tour des législatives, 306 triangulaires sont annoncées pour 190 duels et 5 quadrangulaires. Mais les candidats ont jusqu'à ce mardi 2 juillet à 18 heures pour se désister et déjà 185 candidats ont décidé de se retirer du scrutin au profit d'un autre, souvent pour faire barrage à l'extrême droite. Ce qui porte à 125 le nombre de triangulaires et 372 celui des duels selon Le Monde. Des chiffres qui peuvent encore évoluer.

Une majorité absolue possible après les législatives ?

RN et alliés, gauche unie ou majorité présidentielle. L'un des trois blocs peut-il devenir majoritaire à l'Assemblée nationale à l'issue des deux tours ? A l'échelle nationale et selon les projections, le RN part encore en position de force pour le second tour. Mais s'il devrait obtenir un plus grand nombre de députés, il pourrait encore être privé de majorité absolue. Le tripartisme qui s'installe en France pourrait aussi avoir raison de la stabilité politique française de ces dernières décennies, car sans majorité, même la première force de l'Assemblée nationale ne pourrait pas gouverner. En l'absence d'une majorité accordée à un parti ou un bloc, seule une coalition permettrait de former un nouveau gouvernement capable de résister à une motion de censure. Mais encore faudra-t-il la trouver.