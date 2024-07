Taux d'abstention des législatives à 12h : le premier chiffre est tombé, quelle mobilisation au second tour ?

On connaît le taux d'abstention aux élections législatives à midi ce dimanche 7 juillet. Les Français ont-ils déjà davantage voté au second tour qu'au premier tour ? Voici tous les chiffres.

Quelle sera la mobilisation des Français ce dimanche 7 juillet pour le second tour des élections législatives anticipées de 2024 ? De la réponse, pourrait dépendre une partie de l'issue du scrutin. Alors que de nombreuses procurations ont été enregistrées en amont de ce second tour, les premiers taux de participation de la journée ont été officialisés. Il s'agit d'un premier chiffre important pour jauger de l'intérêt des électeurs pour ce second tour. Le ministère de l'Intérieur vient de transmettre ce premier chiffre important du scrutin. A midi donc, le taux de participation s'élevait à 26,63% soit un taux d'abstention de 73,37%.

A titre de comparaison, la semaine dernière lors du premier tour, le chiffre à la même heure s'élevait à 25,90%, soit un taux d'abstention de 74,10%. En 2022, au second tour des élections législatives, le taux de participation s'élevait à 18,90% soit un taux d'abstention de 81,01% à midi en 2022. Ce chiffre était dans le sillage des législatives 2017 avec un taux de participation à midi de 17,75% seulement (soit 82,25% d'abstention).

Un nouveau point sur la participation et l'abstention sera fait à 17 heures ce dimanche 7 juillet. Le ministère de l'Intérieur transmettra alors un nouveau pointage, qui permettra davantage d'estimer le taux de participation et le taux d'abstention définitifs à la fermeture des bureaux de vote. Pour rappel, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures dans la majorité des communes de France métropolitaine et jusqu'à 20 heures dans les grandes villes, heure à laquelle seront dévoilés les premiers résultats de ce deuxième tour des élections législatives.