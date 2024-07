Jordan Bardella : une vie privée cachée, mais très politique

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, reste assez discret sur sa vie privée.

Après un demi-siècle de lepénisme, le visage du Rassemblement national aujourd'hui, c'est lui : Jordan Bardella, 28 ans, qui a mené son parti aux portes du pouvoir. Le second tour des élections législatives anticipées, déclenchées par la dissolution prononcée par Emmanuel Macron, pourrait précipiter ce politique 2.0, star de TikTok, au rang de Premier ministre, après avoir été propulsé à cette place par Marine Le Pen elle-même.

Devant les caméras, Jordan Bardella promeut les valeurs défendues par le RN. Dans l'ombre, le leader du parti reste discret. Surtout quand il s'agit de sa vie privée. Né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, le leader du RN a su mettre son histoire personnelle au service de son ascension politique : son enfance en banlieue parisienne, il en a fait le socle de son identité en politique et qui justifierait de sa légitimité dans le débat.

Régulièrement, il évoque "les fins de mois difficiles" et "le salaire de misère" de sa mère, mais aussi l'immigration de sa famille, venue d'Italie pour travailler en France. Trois de ses quatre grands-parents viennent de l'autre côté des Alpes ; son père est lui, franco-algérien. Mais sa vie familiale, Jordan Bardella en parle peu. S'il grandit dans un milieu populaire, il fait sa scolarité dans des écoles catholiques, avant de rater une licence de géographie.

Militant RN depuis les premières heures de sa vie d'adulte, Jordan Bardella a toujours lié sa vie à la politique. Admirateur de Jean-Marie Le Pen, il a fait ses armes aux côtés de Frédéric Chatillon, figure du GUD (Groupe Union Défense), militants identitaires dont le groupe vient d'être dissout par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

Concernant sa vie privée, très privée, la même discrétion se retrouve. Depuis 2020, il aurait été en couple avec Nolwenn Olivier, fille de Marie-Caroline Le Pen et de Philippe Olivier - et donc l'une des petites-filles de Jean-Marie Le Pen et nièces de Marine Le Pen. Mais depuis plusieurs semaines, la presse people martèle que le couple aurait mis fin à son histoire commune.