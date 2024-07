Mathilde Panot : un score sans appel aux législatives, le résultat final de la figure insoumise

Députée sortante dans le Val-de-Marne, Mathilde Panot ambitionnait un nouveau mandat. Son résultat du 1er tour tombé dans la nuit signe une victoire confortable.

59,27% des voix au premier tour. C'est le score enregistré par Mathilde Panot dimanche 30 juin au soir du premier tour des élections législatives. La députée insoumise candidate à sa réélection dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne retrouvera son siège à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et s'épargne un second tour avec plus de 50% des voix et le vote d'au moins 25% des inscrits sur les listes électorales.

L'insoumise portait les couleurs du Nouveau Front populaire lors de ces élections législatives. Lors de la campagne, elle a été comparée à Léon Blum, ce qui n'a pas manqué de faire réagir. Une comparaison faite par Jean-Luc Mélenchon, mais visiblement injustifiée. "Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 1936, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guetté" a déclaré le patron des insoumis en meeting le 23 juin. Voulant expliquer le propos et la comparaison peut-être jugée présomptueuse, Mathilde Panot a expliqué sur BFMTV : "Jean-Luc Mélenchon parlait de l'expérience parlementaire que nous nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque". Mais voilà, Léon Blum était bien plus expérimenté en 1936 que ne l'est l'insoumise en 2024. A l'époque, Léon Blum avait déjà passé 17 années au Parlement quand Matilde Panot n'a que deux mandats à son actif, dont un écourté par la dissolution, soit 7 ans à l'Assemblée nationale.

Lors du précédent scrutin, elle était déjà candidate pour l'union de la gauche qui s'appelait alors Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Mathilde Panot est d'ailleurs fière de représenter l'alliance des gauches qu'elle juge "historique" du fait de sa formation en quatre jours et avant un premier tour du scrutin. Elle ne manque pas de faire le parallèle avec le Front populaire de 1936 qui avait remporter le scrutin et avait permis à la gauche de s'installer au gouvernement.

Mais la candidate de l'union de la gauche aux législatives se retrouve pas à des concurrents issus des deux autres blocs majeurs du scrutin : la majorité présidentielle représentée par Shannon Seban et le Rassemblement national dont la candidate est Elise Lin. Mathilde Panot est également candidate face à des candidatures d'extrêmes gauche, dont Selma Labib pour le Nouveau Parti Anticapitalise.