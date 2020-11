Jill Biden : qui est la femme de Joe Biden ?

Le candidat démocrate, Joe Biden, n'est pas certain d'être élu. En cas de victoire, son épouse deviendrait automatiquement la "first lady" des États-Unis. Portrait.

Jill Tracy Jacobs Biden est l'un des visages de la campagne de Joe Biden. Comme son patronyme l'indique, elle est la femme du candidat démocrate à la présidence américaine. Les Américains la connaissaient déjà en tant que "second lady", puisque son mari officiait en temps que vice-président des États-Unis, sous la présidence de Barack Obama, de 2009 à 2017. Jill Biden s'avère être une femme très active, avec une très riche vie professionnelle. Elle demeure la première femme avec le titre de "second lady" à avoir eu un travail rémunéré hors des murs de la Maison Blanche.

L'épouse de Joe Biden a pour père un employé de banque et pour mère une femme au foyer. Âgée de 69 ans aujourd'hui, son "hyperactivité" s'est traduite par sa reprise d'études en Science de l'éducation dans les années 2000, avant d'obtenir un doctorat dans cette filière en 2007. Sa passion pour l'enseignement a toujours été présente chez la femme de Joe Biden. Elle officie au Northern Virginia Community College. Elle a cependant mis en suspens son métier afin de soutenir au maximum son mari dans sa campagne. La compagne du candidat démocrate exerce aussi en tant que professeure d'anglais dans des écoles publiques du Delaware, auprès d'enfants victimes de troubles émotionnels. L'ancienne "second lady" affirme elle-même ceci : "Enseigner n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis".

Du fait de la profession de son épouse, Joe Biden écouterait particulièrement cette dernière sur les questions d'éducation. La compagne du candidat démocrate est donc une importante alliée dans ce domaine. Jill Biden est même "une sorte de conseillère en chef " selon Ted Kaufman, un proche de l'ancien vice-président des États-Unis. C'est notamment l'enseignante qui aurait convaincu son mari de nommer une femme en tant que colistière. Cette idée a été mise en application avec la nomination de Kamala Harris.

Jill Biden, pilier familial

Joe et Jill Biden se sont mariés il y a 43 ans, en 1977. Le couple a eu un enfant en 1981, Ashley Biden. A cette période, l'enseignante avait mis sa vie professionnelle de côté afin de se consacrer à sa famille, pour une parenthèse de deux ans. Lors d'un discours le 18 août 2020 dans une salle de classe du Delaware, elle avait appelé à l'unité. "Comment réunir une famille brisée ? De la même façon que vous unifiez une nation, avec amour et compréhension, et avec des petits gestes de gentillesse. Avec courage. Avec une foi inébranlable" avait-elle prêché.

Ces propos ne sont pas anodins, puisque Jill Biden est apparue dans la vie de Joe Biden trois années après qu'il a connu une tragédie : la perte de sa première épouse et de sa fille âgée de 13 mois en 1972, dans un accident de voiture. Alors enfants, Hunter et Beau Biden étaient aussi à bord, mais ils ont survécu. Au cours de ce même discours, l'ancienne "second lady" a relaté un souvenir lointain, remontant aux premières années de relations du couple. "Joe disait toujours aux garçons : 'Maman nous a envoyé Jill'". Un autre drame est survenu dans la vie de l'ancien sénateur. Son fils Beau Biden est décédé en 2015, des suites d'un cancer du cerveau.

Jill Biden, le soutien indéfectible

La femme de Joe Biden est un véritable soutien pour le candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Elle s'est présentée en meeting à ses côtés dans des États-clefs, aussi appelés "swing states", lors de la campagne de son mari. Avant la pandémie, elle faisait de nombreux déplacements pour les élections. Lors d'un meeting en mars, Jill Biden s'était interposée entre son époux et une perturbatrice qui voulait monter sur scène, ce qui avait fait considérablement réagir la presse et l'opinion.