"Débat Trump - Biden : un exercice raté, fait d'invectives et propos confus"

DEBAT USA - Ce n'est pas vraiment une surprise, mais le premier débat ente Joe Biden et Donald Trump a tourné rapidement à l'affrontement stérile.

Les électeurs qui attendaient des clarifications programmatiques et de l'argumentation pourront être déçus. La première des trois confrontations entre Joe Biden et Donald Trump, hier soir (cette nuit en France) a tourné au mauvais spectacle, laissant un goût amer aux téléspectateurs qui attendaient un peu de contenu, et sans doute aussi aux équipes de campagne des deux candidats à la Maison Blanche. Il faut dire qu'après 90 minutes de déclarations décousues, ce débat laisse un vague sentiment de confusion. Que faut-il retenir de ce premier des trois débats de l'élection américaine ?

Le débat a été marqué par invectives et caricatures à profusion. Donald Trump, comme attendu, a martelé que son rival, "Sleepy Joe", n'était pas à la hauteur du poste. "Il n'y a rien d'intelligent en vous ", a-t-il lancé. Il a par ailleurs longuement accusé le démocrate d'être "otage de la gauche radicale", l'interrogeant avec véhémence : "Etes-vous pour la loi et l'ordre ?". Joe Biden a sèchement répondu "La loi et l'ordre avec la justice". Le démocrate, qui n'est pas paru impressionné, a qualifié le chef de l'Etat en exercice de "clown", de "pire président que les Etats-Unis aient jamais eu". Consterné que Donald Trump lui coupe la parole, il a même glissé, sans regarder son rival, un "Allez-vous donc la fermer ?".

Ce qu'il faut retenir du débat - Décryptage de BFMTV

FOCUS PREMIERE - Que retenir de ce premier débat entre Donald Trump et Joe Biden ? pic.twitter.com/pRNfIzCMq8 — BFMTV (@BFMTV) September 30, 2020

Donald Trump et Joe Biden ont passé de très longues minutes à faire état de leurs divergences sur la manière de gérer la crise sanitaire de Covid-19. "Vous n'auriez jamais pu faire le travail que nous avons fait, vous n'avez pas cela dans le sang", a lancé le président républicain. "Je sais ce qu'il faut faire", a répondu Joe Biden, se montrant très dur avec Donald Trump "pas à la hauteur", "disqualifié" et "sans perspective" sur ce sujet.

Alors que la campagne des élections américaines est atone, il est probable que les 35 derniers jours de campagne soient emprunts de ce climat d'animosité et de confusion. Jusqu'à présent, si les démocrates et les républicains se toisent en offrant un show permanent à la télévision, les Américains sont privés d'échanges de fond, de réflexions sur l'état actuel de la société ou même de simples échanges qui viendraient démontrer que les adversaires politiques des deux camps peuvent être à la hauteur de l'enjeu. Certes, la crise sanitaire du coronavirus a rendu l'exercice de la campagne - si singulier aux Etats-Unis - très difficile à structurer, avec peu de rendez-vous décisifs.

Vous pouvez également retrouver l'intégralité de ce débat, ci-dessous, avec la retransmission de la confrontation via le compte Youtube de CBS News.

