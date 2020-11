Elections aux USA : carte, chiffres, infos... Où trouver les résultats ?

RESULTATS USA. Le résultat des élections américaines sera connu au petit matin ce mercredi 4 novembre 2020. Voici les sites et les comptes à suivre sur les réseaux sociaux pour tout savoir sur le verdict...

[Mis à jour le 3 novembre 2020 à 22h33] Donald Trump pourrait très tôt annoncer sa victoire lors de l'élection présidentielle qui se déroule aux USA ce mardi 3 novembre. Pourtant le résultat des élections américaines pourrait en réalité se faire attendre et il ne faudra sans doute pas tomber dans le piège des déclarations souvent tonitruantes du président sortant. L'augmentation des votes par correspondance en raison de la pandémie devrait repousser la publication des résultats complets dans de nombreux Etats clés. Même quand les bulletins anticipés et ceux du jour-J auront été comptés, un nombre important de votes pourrait encore être en suspens. Parmi les bizarreries du système électoral américain, la règle dans de nombreux Etats permet aux électeurs dont le droit de vote est remis en question lors du scrutin (faute de document d'identité par exemple) de déposer un bulletin "provisoire" dans l'urne. Ce dernier sera mis de côté et comptabilisé lorsque leur légitimité sera confirmée par la suite. Le vote provisoire peut aussi ralentir les files d'attente aux bureaux de vote. Habituellement, le nombre de votes provisoires n'est pas assez important pour être significatif, indique le New York Times, mais on le sait : cette élection peut être assez largement différente des précédentes.

Pour suivre l'arrivée des résultats des élections aux USA il faudra donc s'armer de patience, consulter les meilleures sources et les bons médias pour bien profiter du spectacle. Linternaute.com vous proposera toute la nuit une synthèse des informations et des chiffres, des premières estimations jusqu'aux résultats consolidés.

Mais si on cherche à bien s'informer dans cette nuit indécise, difficile de ne pas citer les deux institutions de la côte Est des Etats-Unis que sont le New York Times donc, mais aussi le Washington Post. Le premier est accessible sur abonnement, mais certaines pages de résultats devraient être accessibles gratuitement cette nuit. Consultez la page consacrée aux élections américaine sur le New York Times. Chez le grand rival du Washington Post, une session gratuite peut aussi permettre de bien suivre cette nuit américaine. La page consacrée à ces élections regorge déjà d'informations. Parmi elles, les sondages qui donnaient encore ce lundi soir (en France) 10 points d'avance à Joe Biden face à Donald Trump. Le site du Wall Street Journal fait aussi office de référence pour découvrir le verdict du scrutin (voir la page consacrée aux élections ici).

Et comme il n'y a pas que New York et Washington aux Etats-Unis, citons aussi le Los Angeles Time, l'excellent Politico, le site de la chaîne CNN, Bloomberg, ou encore le HuffingtonPost (version US). Pour connaitre le verdict avant tout le monde dans certains états clés, les journaux locaux, foisonnants aux Etats-Unis, seront de bonne ressources. Parmi eux le Florida Today dans la très disputée Floride, le Morning Call ou le Patriot News en Pennsylvannie, ou encore Advisor Source dans le Michigan.

Sites spécialisés, comptes Twitter et sources en Français

Au sujet des élections aux USA, difficile aussi de passer à côte du site Five Thirty Eight, oeuvre du désormais célèbre statisticien américain Nate Silver, qui a réussi en mobilisant les datas à prédire la victoire de Barack Obama par deux fois en 2008 et 2012 avec une précision étonnante. S'il a raté le coche il y a quatre ans en prédisant la victoire d'Hillary Clinton, de nombreux enseignements ont été tirés et suivre ce qui se passera sur ce "blog" devenu une référence outre-Atlantique ne devrait pas se solder par une perte de temps. On peut aussi aller voir l'encyclopédie politique en ligne non partisane Ballotpedia qui fera remonter toutes les infos. La masse d'informations sur les candidats, les thèmes de la campagne, les données des précédents scrutins, le fonctionnement des institutions américaines rend la navigation parfois laborieuse, mais il s'agit incontestablement d'un des sites les plus complets pour trouver une info précise. Citons aussi, Real Clear Politics, l'agrégateur d'informations politiques et de sondages basé à Chicago et connu dans le monde entier.

Pour ceux qui préféreraient suivre les dernières informations sur ces élections américaines en Français, Le Monde et Le Figaro, en France, proposeront bien évidement tout au long de la nuit lives, décryptages, infographies et données sur l'élection en temps réel. Pour ceux qui préféreraient suivre la nuit américaine sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes Twitter peuvent être recommandés. On pense immédiatement, en France toujours, à Corentin Sellin, historien spécialiste des Etats-Unis qui a montré sa grande expertise sur la situation politique américaine ces quatre dernières années. Pour revenir à la langue de Shakespeare, le compte de Politifact sur Twitter (vous pouvez opter aussi pour le site Internet) est un must. Cet autre agrégateur lancé par une école de journalisme à but non lucratif décrypte la campagne depuis des mois en factcheckant à peut près tout ce qui sort de la bouche des candidats (et pas seulement de celle de Donald Trump). Il devrait faire remonter toutes les infos fiables de la nuit.

Singularité du système américain : ce sont les grands électeurs, et non le vote populaire, qui font l'élection. Le vote populaire consiste en effet, dans chaque Etat, à voter pour des "grands électeurs" qui soutiennent ouvertement l'un des deux candidats à la présidence des Etats-Unis (démocrate ou républicain). Ce 3 novembre, les citoyens américains peuvent tout de même se prononcer clairement pour leur candidat préféré, puisque son nom est clairement associé aux "grands électeurs" et figure même sur les bulletins de vote. Dans la majeure partie des Etats, celui qui gagne à la majorité relative, remporte la totalité des "grands électeurs" de cet Etat (selon le principe du "tout au vainqueur").C'est ce qui avait permis, en 2016, à Donald Trump de l'emporter alors qu'il avait recueilli près de trois millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Il avait remporté la majorité des 538 grands électeurs. Le nombre de "grands électeurs" de chaque état dépend de sa population. L'enjeu est donc de taille pour les Etats les plus peuplés, qui comptent le plus de grands électeurs : la Californie (55), le Texas (38), New-York (29), la Floride (29). D'autres, comme le Montana, le Colorado ou le Vermont n'en ont que 3.