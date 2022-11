Résultats des élections américaines : quels sont les derniers chiffres ?

Qui sortira en position de force à l'issue des Midterms 2022 ? Les résultats des élections de mi-mandat pourraient acter une bascule dans le mandat du président Joe Biden.

Qui est majoritaire au Sénat ? A la chambre des représentants ? Joe Biden devra-t-il composer pendant les deux dernières années de son mandat avec une majorité acquise aux républicains au Sénat et à la chambre des représentants ? Les électeurs américains qui ne sont pas abstenus ont tous voté désormais, mardi 8 novembre 2022. Mais les résultats tardent. Les premières estimations devraient être communiquées et affinées dans la matinée, par vagues. Il faut en effet décompter les voix dans chaque Etat, en commençant par ceux de l'Est. Le dépouillement est lent et complexe, les derniers chiffres sont à retrouver dans notre grand direct consacré aux résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Joe Biden s'attend à perdre quelques plumes dans cette élection de mi-mandat, comme presque tous les présidents en fonction. Reste à savoir si le Sénat ou la Chambre des Représentants pourraient demeurer aux mains des démocrates. Si le président perd la majorité dans les deux instances, la campagne des élections américaines de 2024 pourrait commencer très tôt... Donald Trump, lui, a déjà organisé des meetings politiques pour préparer les esprits à une probable annonce de candidature pour briguer à nouveau la Maison blanche. Cette intervention devrait survenir mardi prochain.