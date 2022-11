Midterms 2022 : tout comprendre aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis

MIDTERMS. Des élections sont organisées le 8 novembre aux Etats-Unis. Pourquoi les Américains vont-ils voter ? Quels sont les enjeux ? Explications.

Deux ans après l'élection de Joe Biden à la présidence du pays, les Américains sont à nouveau appelés aux urnes. D'importantes élections sont organisées aux Etats-Unis mardi 8 novembre 2022 avec la tenue des midterms. Environ 240 millions de personnes doivent faire leur choix entre divers candidats pour plusieurs fonctions électives, tant sur le plan national que local. Un rendez-vous démocratique qui pourrait bousculer le président Joe Biden. A quoi ces élections correspondent-elles exactement ? En quoi peuvent-elles bousculer la situation politique aux Etats-Unis ? Nos réponses à vos questions sur ces midterms 2022.

Les midterms, c'est quoi ?

Aux Etats-Unis, les Américains sont appelés aux urnes bien plus souvent que les Français. Ainsi, tous les deux ans, les électeurs doivent élire les 435 députés qui siègent à la Chambre des représentants. En 2022, les Américains vont voter pour ce qui est appelé les midterms, autrement dit, les élections de mi-mandat. Tout juste 24 mois après avoir décidé de la composition de la chambre basse du Congrès (le Parlement, qui comprend la Chambre des représentants et le Sénat) dans la foulée de l'élection de Joe Biden, ils doivent à nouveau se prononcer pour élire celles et ceux qui représenteront le district de leur état pour les deux prochaines années.

Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de ces midterms, les Américains doivent également renouveler un tiers du Sénat, comme il est de coutume tous les deux ans, soit lors de l'élection présidentielle, soit lors des midterms. En 2022, ce sont 35 sénateurs qui remettent en jeu leur siège.

Par ailleurs, à l'échelle locale, de nombreuses élections sont également organisées : celles de gouverneurs dans 36 Etats, de procureurs généraux dans 30, d'élections législatives dans la plupart des Etats ou encore de référendums sur divers sujets, de l'avortement à l'esclavage moderne, dans six d'entre eux.

Les midterms des Etats-Unis auront lieu au mois de novembre. Contrairement aux élections législatives en France et à la différence de la quasi-totalité des scrutins que nous connaissons, elles auront lieu à une seule date… et en pleine semaine ! Ainsi, les électeurs américains se rendront aux urnes le mardi 8 novembre 2022 pour élire leurs nouveaux députés ainsi qu'une partie de leurs sénateurs.

Avec 435 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants, c'est, a minima, le double de candidats que comptent les Etats-Unis pour cette élection, avec au moins un représentant des démocrates et un des républicains. Ce à quoi il faut ajouter plusieurs dizaines de candidatures indépendantes. Ce sont donc autour d'un millier de personnes qui aspirent à devenir député. Du côté du Sénat, 35 sièges sont à pourvoir. Ce sont donc au moins 70 candidatures qui seront déposées, mais le chiffre final devrait être autour d'une centaine.

Aux Etats-Unis, le Parlement s'organise comme en France, avec deux chambres d'élus : d'un côté, la Chambre des représentants (nombre de sièges proportionnel à la population de chaque Etat) ; de l'autre, le Sénat (un représentant par Etat). Un Parlement (appelé Congrès aux Etats-Unis) qui dirige le pays aux côtés du président de cet état fédéral.

Depuis 2020, ce dernier est Joe Biden. Le pensionnaire de la Maison Blanche (l'Elysée américain) a été élu avec l'étiquette démocrate et est également majoritaire, d'une très courte tête, à la Chambre des représentants (220 députés contre 210 républicains), dirigée par Nancy Pelosi, et au Sénat, dirigé par Kamala Harris (50 sénateurs démocrates, plus Kamala Harris, et 50 républicains).

Pourquoi les midterms peuvent-elles tout chambouler ?

Si les démocrates venaient à devenir minoritaires à la Chambre des représentants et/ou au Sénat, Joe Biden serait mis en difficultés car pour faire passer une loi, la ratification du texte par les deux chambres est nécessaires. Or, si l'opposition est majoritaire, il sera difficile de les faire adopter. Dans l'histoire des Etats-Unis, la Chambre des représentants a presque toujours basculé dans le camp de l'opposition aux midterms.

Comprendre les enjeux des Midterms :

Aux Etats-Unis, le découpage politique est bien plus simple qu'en France. Seuls deux grands partis s'affrontent principalement à chaque élection : le parti démocrate et le parti républicain. Le parti démocrate est plutôt apparenté à la gauche, mais aussi au centre. C'est la formation de Joe Biden, le président, mais aussi celle qui détient le pouvoir à la Chambre des représentants (Assemblée nationale) et au Sénat. Dans l'histoire, les ex-présidents Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton et Obama ont tous été élus avec cette étiquette.

Le parti démocrate fait face au parti républicain, classé à droite, de tendance conservatrice. Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush père et fils ainsi que Trump ont été les présidents des Etats-Unis républicains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le parti républicain n'est à la tête d'aucune institution politique du pouvoir.