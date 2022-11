"Résultat des midterms 2022 : où en est-on ? Du suspense jusqu'en décembre ?"

RESULTATS MIDTERMS. Les résultats définitifs des midterms 2022 ne sont toujours pas connus aux Etats-Unis. Si la Chambre des représentants semble acquise aux républicains, le sort du Sénat n'est toujours pas tranché.

Plus de 24 heures après la fermeture des derniers bureaux de vote, les résultats des midterms 2022 ne sont toujours pas connus aux Etats-Unis. Ces élections législatives américaines (agrémentées de nombreux scrutins locaux), organisées à mi-mandat de Joe Biden, avaient pour objectif de renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Un enjeu crucial pour le président élu en 2020, fragilisé dans l'opinion publique et qui semblait en passe de perdre le contrôle du pouvoir législatif du pays. Jusqu'ici, le Parti démocrate (avec lequel il a été élu) était majoritaire dans les deux chambres.

La Chambre des représentants du côté républicain ?

Si les chiffres définitifs ne sont toujours pas connus, il est toutefois acté qu'aucune "vague rouge" (de la couleur du Parti républicain, celui de Donald Trump) n'a déferlé sur les Etats-Unis lors de ces élections. Cependant, l'obédience de l'ancien président américain devrait devenir majoritaire à la Chambre des représentants, elle qui n'en avait plus le contrôle depuis les élections de mi-mandat de 2018. Les dernières projections de la chaîne NBC News donnent 222 sièges au "Grand Old Party" -tel qu'il est surnommé- alors que la victoire de 207 de ses candidats a déjà été actée. Les résultats dans 39 circonscriptions sont encore attendus mais il paraît peu probable que le Parti démocrate parvienne à combler son retard, lui qui compte déjà 189 élus à la Chambre.

Le sort du Sénat tranché que début décembre ?

Du côté du Sénat, ce n'est que dans plusieurs jours -voire semaines- que le verdict sera connu. Elections les plus serrées de ces midterms, les sénatoriales font état d'un statuquo aux Etats-Unis par rapport au vote de 2020. Le Parti démocrate de Joe Biden serait en passe de rester majoritaire, d'une très courte tête. Jusqu'ici, l'hémicycle était composé de 50 sénateurs démocrates et 50 républicains. La balance penchait en faveur du camp présidentiel en raison du pouvoir de vote supplémentaire apporté par la vice-présidente Kamala Harris.

Une organisation quasi-similaire devrait être actée, début janvier 2023, lorsque le 118e congrès des Etats-Unis sera officiellement lancé. Si les démocrates ont piqué un siège aux républicains avec la victoire de John Fetterman en Pennsylvanie, le Nevada pourrait basculer en rouge. Adam Laxalt (50%) compte trois points d'avance sur la sénatrice sortante Catherine Cortez Masto (47%) mais seuls 79% des bulletins ont été dépouillés et moins de 20 000 voix séparent, pour l'heure, les deux candidats.

La décision pourrait finalement se faire le 6 décembre prochain avec le 2tour de l'élection sénatoriale en Géorgie. Dans cet Etat, ni Raphael Warnock (Démocrate, sénateur sortant), ni Herschel Walker (Républicain) ne sont parvenus à récolter 50% des suffrages exprimés. Ils s'affronteront ainsi dans quatre semaines, lors d'un scrutin électrique qui devrait être déterminant pour le contrôle du Sénat. Seules 35 000 voix séparent les deux prétendants.