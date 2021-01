Ashley Biden, Hunter Biden… Qui sont les enfants de Joe Biden ?

Joe Biden, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a eu quatre enfants. Deux d'entre eux sont décédés. Les autres enfants du démocrate sont sur le devant de la scène internationale.

La vie de Joe Biden a été clairsemée de drames. En décembre 1972, son épouse Neilia et sa petite fille Naomi âgée de treize mois sont décédées dans un accident de voiture. Ses deux fils, Hunter et Beau, ont été blessés. Quelques années après cette tragédie, le Joe Biden a rencontré Jill Tracy Jacobs, avant de se marier avec cette dernière en 1977. De cette union a donné naissance à Ashley Biden, le 8 juin 1981. Elle est aujourd'hui âgée de 39 ans.

Ashley Biden, la "fille parfaite"

Ashley est très proche de son père, ce qu'elle a réitéré lors d'une interview accordée à Marie Claire le 28 septembre 2020. " Mon père m'a toujours appris que le silence est synonyme de complicité, et que je devais me battre pour tous ceux qui sont traités injustement. C'est quelque chose qui m'accompagne en tant qu'adulte, et constitue ma ligne de conduite dans ma vie professionnelle " a t-elle exprimé.

En 2012, Ashley s'est mariée avec le chirurgien Howard Krein, qu'elle a rencontré par l'intermédiaire de Beau. Cette même année, elle est entrée en tant qu'assistante sociale au service de l'enfance, de la jeunesse et aux affaires familiales de l'État du Delaware. Deux années plus tard, la fille de Joe Biden est nommée directrice du Delaware Center for Justice. Cet organisme se consacre à la réforme de la justice pénale. Son travail va cependant être perturbé en 2015 à la suite du décès de son demi-frère Beau, atteint par un cancer du cerveau. Jill Biden a expliqué que " c'était très important pour Ashley de perpétuer l'héritage de Beau - les réformes de la justice pénale, son travail avec les enfants […] Elle a trouvé une manière de suivre sa propre voie ".

Ashley Biden a fondé sa propre organisation du nom de Livelihood suite au décès de Beau. Elle consiste à concevoir et vendre des vêtements fabriqués aux États-Unis. Les bénéfices engrangés sont ensuite vendus à des organismes communautaires à Washington D.C. et dans le Delaware. Dans une lettre ouverte adressée aux visiteurs du site web de Livelihood, Ashley Biden explique que " son objectif aujourd'hui est de poursuivre son rêve d'impact communautaire au travers de la philanthropie innovante, d'un nouvel investissement communautaire et de l'autonomisation communautaire par le biais de la mode ". Elle ajoute que la première collection en collaboration avec le groupe GILT a récolté 30 000 dollars. Ashley est très active dans le milieu communautaire.

Hunter Biden, le "talon d'achille" de son père

Son frère Robert Hunter Biden, âgé de 50 ans, est un homme d'affaires diplômé de l'école de droit de Yale. Il a également été Il est un fervent soutien de Joe Biden dans sa carrière politique, au même titre que sa soeur. "Beau et mois sommes allés partout avec lui. À tous les événements majeurs et petits événements qui étaient en lien avec sa carrière politique, j'étais présent. Je n'ai jamais manqué un rassemblement pour mon père."

Hunter a pourtant connu des hauts et des bas dans sa vie. Ce dernier a été victime d'addictions à la drogue et à l'alcool durant plusieurs années, ce qu'il a notamment expliqué dans les colonnes du New Yorker en 2019. "Je me trouvais dans un tunnel, un tunnel sans fin. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous apprenez à vivre avec." L'un de ses proches avait même précisé qu'un jour en 2016, Hunter essayait de se procurer de la drogue auprès d'un sans-abri de Los Angeles. Il s'était retrouvé avec "un pistolet sur la tempe" suite à cela. En 2001, son frère Beau l'avait accompagné à sa première réunion des alcooliques anonymes. Lors du débat du mardi 29 septembre à Cleveland où Joe Biden était opposé à Donald Trump, le démocrate a défendu son fils qui était victime d'attaques. Le président des États-Unis avait mentionné le renvoi d'Hunter de l'armée suite à sa toxicomanie. Ce dernier souhaitait devenir réserviste à la marine en 2013, mais il a échoué en raison d'analyses d'urine indiquant une exposition chronique à la cocaïne. Joe Biden a donc répondu à son opposant : "Mon fils, comme beaucoup de gens, avait un problème de drogue. Il l'a dépassé. Il l'a réglé. Et je suis fier de lui".

En 2015, Hunter Biden s'est séparé de son épouse Kathleen après vingt-deux ans de mariage, duquel sont nés trois enfants. Il s'est par la suite rapproché de la veuve de son frère Beau, Hallie, avec qui il a partagé deux années de sa vie. Joe Biden avait donné sa bénédiction à ce couple qui a suscité de nombreuses réactions à l'époque. En mai 2019, l'homme d'affaires a rencontré Melissa Cohen, une activiste sud-africaine d'une trentaine d'années. Ils se sont mariés seulement six jours après leur rencontre. Hunter a déclaré à ABC News : "Je suis immédiatement tombé amoureux d'elle. Et je tombe amoureux d'elle un peu plus chaque jour qui passe". Le couple a depuis eu un enfant.