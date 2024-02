Présidentielle américaine : l'âge de Biden est-il un problème face à Trump ?

A 81 ans, le président américain est parti pour faire à nouveau campagne face à Donald Trump. Son âge avancé va-t-il le desservir ?

"A la résidence pour séniors Maison Blanche, tous les résidents se sentent comme des présidents", ironise le camp Trump sur une vidéo partagée par l'ancien président américain le 13 janvier. L'âge avancé de Joe Biden, plus vieux président de l'histoire des États-Unis, est une cible toute trouvée pour ses adversaires. Le démocrate se lance dans sa deuxième campagne présidentielle à 81 ans. S'il était élu, il resterait à la Maison Blanche jusqu'à ses 86 ans.

"Si vous votez pour Joe Biden, vous comptez en réalité sur [sa vice-présidente] Kamala Harris, parce qu'il est peu probable qu'il tienne jusqu'à 86 ans", lançait il y a quelques mois Nikki Haley, la rivale de Donald Trump dans la primaire républicaine. L'âge du président est également omniprésent dans la presse, qui semble guetter les signes de son affaiblissement : tandis que le Washington Post sort un sondage selon lequel trois électeurs sur quatre le trouvent trop vieux, NBC News fait remarquer que son équipe de campagne a dû grossir la taille du texte sur les prompteurs, et le site américain Axios note qu'il porte de plus en plus des baskets afin d'éviter les chutes.

3 ans d'écart entre les deux candidats

En réalité, Joe Biden est à peine plus âgé que son principal adversaire Donald Trump : l'ancien chef de l'Etat républicain aura 78 ans en juin. Mais "Donald Trump donne l'impression d'être bien plus jeune que le président, notamment parce qu'il est toujours aussi charismatique et endurant lors de ses meetings", remarque David Smith, correspondant à la Maison Blanche pour le quotidien britannique The Guardian. D'après le journaliste, le fait que Trump enchaine les affaires judiciaires et les polémiques cultive aussi son image d'homme d'action. A l'inverse, "Joe Biden a des jours avec et des jours sans".

C'est bien sur deux hommes vieillissants que misent les deux principaux partis américains, au détriment d'une jeune génération pourtant présente, mais réduite à jouer les seconds rôles. "Les Républicains sont convaincus que seul Trump peut écraser Biden, et les Démocrates que le président sortant est le mieux placé pour battre Trump, conclut David Smith. Dans ce contexte, l'âge de Joe Biden importe peu."

"Les électeurs savent que Donald Trump et Joe Biden sont sensiblement du même âge", confirme le directeur de sondage américain John Della Volpe auprès de Franceinfo. "S'ils sont désignés par leur parti, ce qui primera en novembre, ce sont les bilans et les programmes des deux candidats, pas leurs quatre ans d'écart."