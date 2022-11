Qui remporte les Midterms 2022 ? Découvrez les résultats

Qui des Démocrates ou des Républicains seront les vainqueurs des midterms 2022 ? Les premiers résultats des élections aux Etats-Unis attendus ce mercredi 9 novembre sont déterminants pour la fin du mandat de Joe Biden.

Une victoire et Joe Biden pourra profiter de la fin de son mandat présidentiel pour mener son programme réformateur. Une défaite et le camp républicain entravera les projets de la Maison Blanche jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Le résultat des midterms, les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, attendu ce mercredi 9 novembre 2022 est décisif pour la politique américaine. Les urnes doivent encore rendre leur verdict, qui pourrait nécessiter plusieurs jours pour être complet et définitif, mais les sondages ont tous annoncé la perte du Congrès pour le camp démocrate du président américain. Rendez-vous sur notre page spéciale pour suivre en direct l'annonce des résultats des misterms 2022.

D'après les dernières estimations, la Chambre des représentants pourrait être emportée par une vague rouge républicaine, un scénario habituel lors des midterms, signant déjà une difficulté pour la politique de Joe Biden. Quant au Sénat, la bataille s'annonce serrée mais l'égalité des forces (50 élus républicains contre 50 élus démocrates) pourrait être maintenue et la voix de la vice-présidente Kamala Harris resterait en faveur de la Maison Blanche. Mais une victoire républicaine au Sénat serait le signe du rejet de Joe Biden par les électeurs et marquerait la fin anticipée du mandat du président qui serait contraint à l'immobilisme.

Pourtant Joe Biden a encore beaucoup à faire pour tenir tous les engagements pris pendant sa campagne présidentielle et les promesse faites durant les midterms : limiter l'inflation et ses conséquences sur le portefeuille des Américains, garantir le droit constitutionnel à l'avortement, œuvrer pour la lutte contre le réchauffement climatique ou soutenir Kiev dans la guerre en Ukraine. Des projets dont un grand nombre rencontreraient des obstacles car contradictoires avec les principes ou l'idéologie républicaine qui seraient sans doute portés par Kevin McCarthy à la Chambre des représentants.