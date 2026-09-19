Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce vendredi 189 septembre 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Ce samedi 19 septembre 2026, la Française des Jeux met en jeu un jackpot de 2 millions d'euros. Les résultats officiels de ce nouveau tirage du Loto seront à retrouver dès leur révélation.

Ce samedi 19 septembre 2026, la Française des Jeux annonce un nouveau tirage du Loto associé à un jackpot de 2 millions d'euros. Après la grande effervescence du Super Loto de 13 millions d'euros remporté la veille, les joueurs peuvent espérer décrocher cette coquette somme pour aborder l'automne sous le signe du changement de vie. Entre espoirs de tout changer et rituels du week-end, l'impatience est présente chez les adeptes des jeux de hasard.

Devant les résultats de ce nouveau tirage du Loto, des millions de participants devront se munir de leurs reçus pour vérifier leurs précieux numéros. L'heure des vérifications minutieuses pour savoir si la chance a frappé arrive. Les compteurs officiels de la FDJ s'apprêtent à confirmer si le gros lot a trouvé preneur ou s'il sera remis en jeu. Les résultats du Loto de ce samedi 19 septembre s'afficheront ici :

Les codes Loto feront dix heureux

Au-delà de la quête suprême du jackpot, ce rendez-vous de milieu de weekend a également fait des heureux grâce aux traditionnels dix codes Loto tirés au sort. Chacun d'eux permet à son détenteur de remporter la somme fixe de 20 000 euros, indépendamment de la combinaison principale.

Si aucun joueur n'a raflé ou réclamé la mise maximale de ce tirage du Loto, la cagnotte augmentera d'un cran pour le prochain tirage prévu lundi prochain. Les gagnants du jour, qu'ils soient titulaires de petits gains ou de chèques intermédiaires, peuvent d'ores et déjà percevoir leurs gains selon les modalités habituelles de la Française des jeux, que ce soit en validant en ligne sur l'application ou directement chez un buraliste.