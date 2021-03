"Meghan Markle et Harry : une interview explosive, la famille royale se déchire"

HARRY ET MEGHAN. Les relations ne cessent de se dégrader entre Harry et Meghan et le reste de la famille royale. Une interview explosive, accordée par le couple à Oprah Winfrey, sera diffusée ce dimanche 7 mars.

Sommaire Meghan et Harry loin de la famille royale

Un petit frère pour Archie

Un bébé anglais ou américain ?

Quel prénom pour le bébé de Meghan et Harry ? [Mis à jour le 5 mars 2021 à 15h10] Un mois à peine après avoir annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant, Meghan et Harry continuent de faire parler d'eux. Et pour cause, une interview accordée à Oprah Winfrey, la star des talk-shows américains, doit être diffusée ce dimanche 7 mars. Les premiers extraits publiés les réseaux sociaux par la chaîne CBS, font état de relations pour le moins dégradées entre les Sussex et Buckingham. "Je ne sais pas comment ils pourraient s'attendre à ce qu'après tout ce temps, nous puissions tout simplement garder le silence, si la Firme joue un rôle actif dans le fait de colporter des mensonges sur nous", affirme ainsi Meghan Markle, employant le surnom de la couronne britannique. "Et si cela vient avec le risque de perdre quelque chose (...), beaucoup a déjà été perdu ", poursuit-elle. D'abord seule face à Oprah Winfrey, l'actrice américaine sera rejointe par son mari, Harry. Dès le début de la semaine, la presse britannique avait mis à la Une les relations entre le couple et Buckingham, mettant en lumière les plaintes déposées par des membres de l'ancien personnel de Meghan Markle. Ils l'accusaient, à l'époque où elle résidait au palais de Kensington, de harcèlement. Dans le même temps, la santé du prince Philip, 99 ans et époux de la reine Elizabeth II, inquiète. Le duc d'Édimbourg est hospitalisé depuis deux semaines. Les tabloïds britanniques évoquent un problème cardiaque. CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP — CBS (@CBS) March 1, 2021 Le prince Harry et son épouse avaient pourtant débuté 2021 de la plus belle des façons. Le couple avait profité de la Saint-Valentin pour annoncer la grossesse de Meghan sur les réseaux sociaux. D'abord par l'intermédiaire d'un photographe et ami de longue date de l'actrice américaine, Misan Harriman. "Meg, j'étais là à ton mariage pour être témoin de cette histoire d'amour qui commençait, et mon amie, je suis honorée de la voir grandir. Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle !" a-t-il posté sur Twitter, en accompagnant son message d'une photo du couple. Le cliché en noir et blanc montre les amoureux tout sourire installés au pied d'un arbre, la main de Meghan posée sur son ventre arrondi. Un porte-parole a ensuite partagé la nouvelle auprès des médias britanniques en indiquant : "Nous confirmons que Archie s'apprête à devenir grand-frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d'attendre leur deuxième enfant". Un deuxième enfant loin de la famille royale

La réaction de la famille royale ne s'est pas faite attendre. Dans un communiqué, le palais de Buckingham assure que la reine, le duc d'Edimbourg, le prince de Galles et toute la famille sont ravis d'apprendre la venue d'un nouveau bébé. Pourtant, la reine Elizabeth II n'aurait été prévenue que "peu de temps" avant l'annonce publique organisée par le couple, rapporte le journaliste Chris Ship. Une façon d'agir qui fait écho à la volonté de Harry et Meghan de s'émanciper de la famille royale. Installés en Californie après avoir renoncer à leur rôle de membre "senior", leur départ et maintenant l'annonce tardive du bébé en route témoignent de leur volonté d'être indépendant du cocon royal. Le prince Harry expliquait également, en janvier 2020, que leur vie partagée entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis "permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l'espace pour se concentrer sur le prochain chapitre". Un chapitre dont les premières lignes pourraient être celles de la naissance prochaine.

Buckingham Palace says The Queen, the Duke of Edinburgh, Prince of Wales and the entire family are delighted by Harry and Meghans news and they wish them well.

The family were told shortly before the announcement was made public https://t.co/XsQ0iFwjRp — Chris Ship (@chrisshipitv) February 14, 2021

Rien ne semble laissé au hasard dans l'annonce de la grossesse de la duchesse, le couple a décidé de mettre en avant le bonheur que la nouvelle leur procure mais aussi d'impliquer leur premier enfant, Archie, qui "va être grand frère". Un rôle que le petit garçon de presque deux ans a failli revêtir l'année dernière avant que la seconde grossesse de Meghan ne se solde par une fausse couche pendant l'été 2020. Le couple avait préféré garder le silence sur le drame et s'était plongé dans une tristesse profonde mais discrète. Meghan n'a levé le voile sur cette histoire qu'en novembre en espérant mettre fin au tabou qui entoure les fausses couches. Elle dénonçait dans un texte paru dans le New York Times, "malgré le caractère commun stupéfiant de cette douleur, la conversation reste taboue, criblée de honte injustifiée et perpétuant un cycle de deuil solitaire". L'attente de leur deuxième apparaît comme un pied de nez à la tragédie vécue l'année dernière et un joli cadeau de Saint-Valentin.

Si les parents ont annoncé attendre leur deuxième enfant, pour les détails ils sont restés avares d'informations. Ils n'ont communiqué ni le sexe du bébé, ni le terme de la grossesse et encore moins le pays dans lequel il verra le jour. Pourtant, le Daily Mirror indique que l'enfant devrait naître aux Etats-Unis, il serait alors le premier arrière petit-fils de la reine à venir au monde en dehors du sol anglais. Car si Archie possède la double nationalité anglo-américaine grâce à sa mère, il est bien né sur le territoire britannique. Une naissance aux Etats-Unis s'inscrirait dans leur désir de montrer leur indépendance vis-à-vis de la famille royale, mais ne serait-ce pas un point de non-retour ? Harry et Meghan n'ont pas confirmé l'information, la question plus que délicate reste donc sans réponse. En revanche, comme ils l'avaient fait pour Archie, les époux ne devraient pas demander à ce qu'on accorde des titres royaux à leur enfant qui resterait tout de même huitième, après son grand-frère, dans l'ordre de succession.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Nul ne sait encore s'il s'agit d'une petite fille ou d'un petit garçon mais comme à leur habitude, les sociétés britanniques ont déjà lancé les paris sur le nom que portera le futur bébé royal. La société Ladbrokes a publié ses premiers pronostics, le prénom Alfie est pressenti pour un garçon tandis que la balance penche du côté d'Alexandra si le bébé se révèle être une fille. Tous les bookmakers s'accordent à dire que les prénoms Elizabeth et Philip, ceux des grands-parents du prince Harry, figurent parmi les favoris. D'autres prénoms communs à ceux des membres de la famille royale apparaissent dans les paris, Charles ou Diana entre autres. Le bookmaker Alex Apati expose sa théorie : "Archie était une version moderne d'un nom traditionnel, il n'est donc pas surprenant que Charles / Charlie soient là-haut", sous-entendu bien placé dans le tableau des pronostics. La famille Markle est aussi source d'inspiration. Pour le groupe Coral, le prénom du père de Meghan et le surnom de sa mère, Thomas et Doria, conservent toutes leurs chances.