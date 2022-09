Netflix : les films et séries à voir en octobre 2022

NETFLIX. On vous récapitule le calendrier des prochaines sorties de la plateforme de streaming qu'il ne faut surtout pas rater au mois d'octobre.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 14h14] Netflix se met au diapason du mois d'octobre avec ses sorties. Au programme : plusieurs programmes flirtant avec le thriller et l'horreur pour Halloween. La série la plus attendue du mois est certainement The Midnight Club, par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House et Bly Manor, Sermons de minuit...), dans lequel des adolescents malades se racontent des histoires de fantômes... Les dix épisodes sont attendus pour le 7 octobre. ll sera également possible de découvrir Le téléphone de M. Harrigan (d'après une nouvelle de Stephen King) le 5 octobre, ou encore le film de Ryan Murphy The Watcher.

Parmi les grosses productions Netflix attendues en octobre 2022, citons également L'école du bien et du mal avec son casting cinq étoiles (Michelle Yeoh, Kerry Washington, Charlize Theron), le 19 octobre. A cette même date, sort la mini-série Notre-Dame, la part du feu, qui revient sur l'incendie de la cathédrale parisienne. Le film Meurtres sans ordonnance avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne sera aussi à voir le 26 octobre. Ci-dessous, découvrez les films et séries à ne pas rater en ce moment sur Netflix, ainsi que le calendrier complet des nouveautés de la plateforme de streaming pour le mois d'octobre. On vous récapitule également plus bas les meilleurs films et les meilleures séries à voir sur Netflix.

1er octobre 2022 : Baby Boss, Downsizing, Scary Movie 2, Minority Report, Paranormal Activity 2 et 5, Tous en scène

5 octobre 2022 : L'empire du Bling (saison 3), Le téléphone de M. Harrigan, Pupille

7 octobre 2022 : Midnight Club, Derry Girls, The Redeem Team : rebondir ensemble, Jeffrey Dahmer : autoportrait d'un tueur, Kev Adams : le vrai moi, American Girl, Glitch, Qui est la taupe ?

9 octobre 2022 : Papicha

10 octobre 2022 : Detective Conan (saison 3)

13 octobre 2022 : The Watcher, The playlist, Exception, Spider-Man : far from home

15 octobre 2022 : Les papillons noirs

18 octobre 2022 : Lisa another great day

19 octobre 2022 : L'école du bien et du mal (avec Michelle Yeoh, Kerry Washington, Charlize Theron), Notre-Dame, la part du feu (avec Roschdy Zem), Love is blind (saison 3)

20 octobre 2022 : Un gars, une fille (saisons 1 à 5)

21 octobre 2022 : Barbares (saison 2)

25 octobre 2022 : Le cabinet de curiosités (par Guillermo del Toro)

26 octobre 2022 : L'évadé : l'étrange affaire Carlos Ghosn, Meurtres sans ordonnance (avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne)

27 octobre 2022 : Romantic Killer

28 octobre 2022 : A l'ouest, rien de nouveau, Wendell et Wild, Big mouth (saison 6), I am a stalker

Netflix se distingue des autres plateformes de streaming par son nombre grandissant de séries originales devenues, pour beaucoup, incontournables. Citons parmi les plus populaires Stranger Things, Lupin, La chronique des Bridgerton ou Squid Game. Plusieurs d'entre elles reçoivent également les éloges de la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education ou The Haunting of Hill House. Ci-dessous, retrouvez une sélection non-exhaustives des meilleures séries Netflix.

Netflix regorge de films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on en trouve pour tous les goûts. Plusieurs ont été cités lors des Oscars ou de la Mostra de Venise, comme Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), The Power of the Dog (western de Jane Campion, Oscar de la meilleure réalisation), Mank de David Fincher, Roma d'Alfonso Cuaron, Blonde ou encore Les sept de Chicago.

Si vous préférez les films d'animation, tournez-vous plutôt vers Klaus, Le monstre des mers ou Les Mitchell contre les machines. Netflix propose également de nombreux films de divertissements et populaires, comme la comédie Don't look up, la comédie musicale Tick, tick... BOOM, le film de science-fiction Adam à travers le temps, le film d'enquête Enola Holmes ou le film d'action The Gray Man.