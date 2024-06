Nouveautés Netflix : les séries et les films à ne pas rater en juillet 2024

Quelles sont les nouvelles sorties à voir sur Netflix au mois de juillet ? Voici le planning des nouveautés films et séries des prochains jours.

Quels films et quelles séries regarder sur Netflix dans les prochains jours ? Parmi les temps forts du mois de juillet 2024, citons la sortie de la nouvelle saison du concours de rap Nouvelle école, dans une diffusion hebdomadaire, du 4 au 21 juillet. Il sera également possible de retrouver la dernière saison d'Elite le 26 juillet ou les nouveaux épisodes de Vikings Valhalla le 11 juillet.

Si vous êtes plutôt d'humeur films, sachez qu'il est possible de découvrir le quatrième épisode du Flic de Beverly Hills, avec Eddie Murphy, Kevin Bacon et Joseph Gordon Levitt, le 3 juillet. Ci-dessous, retrouvez le calendrier complet des sorties Netflix pour le mois de juillet 2024.

Les nouveautés séries

Love is Blind Brésil (saison 4) : 3 juillet et 10 juillet

(saison 4) : 3 juillet et 10 juillet Barbecue Showdown : Le grand défi (saison 3) : 4 juillet

Nouvelle école (saison 3) : 4, 11, 18 et 21 juillet

Les morceaux de notre vie : 5 juillet

The Boyfriend : 9 juillet

La primera vez (saison 2) : 10 juillet

(saison 2) : 10 juillet Receiver : 10 juillet

Sugar Rush : Mexico top chrono (saison 2) : 10 juillet

Le chemin de l'olivier (saison 2) : 11 juillet

Vikings : Valhalla (saison 3) : 11 juillet

Exploding Kittens : 12 juillet

: 12 juillet Le gang du gant vert (saison 2) : 17 juillet

Cobra Kai (saison 6 partie 1) : 18 juillet

Master of the House : 18 juillet

Sweet Home (saison 3) : 19 juillet

Séduction haute tension (saison 6) : 19 juillet, 26 juillet, 2 août.

(saison 6) : 19 juillet, 26 juillet, 2 août. Love of my life : 27 juillet

Ressuscite ma caisse : 24 juillet

Kleo (saison 2) : 25 juillet

Le décaméron : 25 juillet

Les escrocs de Tokyo : 25 juillet

Les mauvais calculs de Tribhuvan Mishra : 25 juillet

Elite (saison 8) : 26 juillet

Les enquêtes extraordinaires (volume 4) : 31 juillet

Les nouveautés films

Le flic de Beverly Hills Axel F : 3 juillet

: 3 juillet Goyo : 5 juillet

Wild wild Punjab : 10 juillet

Evanouis dans la nuit : 11 juillet

Lobola man : 12 juillet

A trop jouer : 12 juillet

: 12 juillet Le champion : 12 juillet

Si je tombe : 19 juillet

House of Ga'a : 26 juillet

Non négociable : 26 juillet

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.