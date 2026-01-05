Disney+ : ces films et séries qu'il ne faudra absolument pas manquer en janvier 2026

Voici toutes les nouveautés qu'il sera possible de voir ce mois-ci sur la plateforme de streaming par abonnement.

Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveaux programmes devant lesquels se poser en attendant que l'hiver passe ! Disney+ propose plusieurs nouveautés en ce mois de janvier 2026, que vous soyez plutôt amateurs de films ou de séries ! L'événement du mois reste la sortie de The Beauty, série FX produite par Ryan Murphy (Glee, Monstres) dans laquelle des mannequins meurent dans des circonstances troubles. Evan Peters et Rebecca Hall mènent l'enquête dès le 22 janvier.

La plateforme de streaming proposera également aux abonnés français la série Wonder Man, dans laquelle un acteur cherche à décrocher un rôle dans un remake de film de super-héros. Elle est mise en ligne le 28 janvier sur Disney+. Il sera également possible de voir dans les prochaines semaines la nouvelle saison d'Abbott Elementary (le 7 janvier), la saison 3 de Tell me lies (13 janvier) ou la saison 2 de Waverly place : les nouveaux sorciers. Le film Marvel Thunderbolts* vient également clôturer le calendrier des sorties le 30 janvier. Ci-dessous, retrouvez l'intégralité des sorties du mois sur Disney+.

Saga Babysitting : 1er janvier 2026

Saga Jason Bourne : 1er janvier 2026

The Walking Dead (l'intégrale) : 1er janvier 2026

Les Simpsons (saison 37) : 7 janvier 2026

This is us (l'intégrale) : 7 janvier 2026

Abbott Elementary (saison 5) : 7 janvier 2026

Saga Taken : 9 janvier 2026

The Tale of Sylyan : 9 janvier 2026

A Thousand Blows (saison 2) : 9 janvier 2026

Tell me lies (saison 3) : 13 janvier 2026

Pole to pole avec Will Smith : 14 janvier 2026

Waverly place : les nouveaux sorciers (saison 2) : 21 janvier 2026

The Beauty : 22 janvier 2026

Miraculous World Tokyo : stellar force : 23 janvier 2026

Wonder Man : 28 janvier 2026

Thunderbolts* : 30 janvier 2026

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.