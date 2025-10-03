"Disney+ : les 5 films et séries à ne surtout pas rater en octobre 2025 sur la plateforme de streaming"

On fait le point sur les nouvelles sorties à voir sur Disney+ dans les prochains jours.

Vous êtes abonnés à Disney+ et vous cherchez quoi regarder ? Vous vous perdez dans le flot de programmes disponibles sur la plateforme de streaming ? Nous avons fait le tri dans les nouveautés d'octobre et nous vous proposons ici une sélection de cinq films et séries à visionner ce mois-ci.

Le temps fort du mois est la sortie de la mini-série française Les Disparues de la Gare. Cette série policière événement, raconte l'histoire vraie d'une enquête qui s'est déroulée sur plus de vingt ans : une adolescente disparait et trois jeunes femmes sont assassinées entre 1995 et 2001 dans le quartier de la gare de Perpignan. Une jeune enquêtrice (Camille Razat) fait ses débuts dans la police le jour de la découverte de la première victime, et mène l'enquête aux côtés de son mentor et d'un capitaine de police. Elle est mise en ligne sur Disney+ à partir du 8 octobre 2025.

Les fans d'Only Murders in the Building pourront également découvrir qui a tué le gardien de l'Arconia, Lester, au cours du final dévoilé le 28 octobre. Pour rappel, la série policière et comique américaine est diffusée à raison d'un épisode par semaine chaque mardi. Autre série policière à voir, également inspirée du célèbre podcast du même nom : Murdaugh Murders, qui met en scène les acteurs Patricia Arquette et Jason Clarke. La vie de la famille Murdaugh bascule lorsque leur fils est impliqué dans un accident de bateau mortel. La série est mise en ligne le 15 octobre.

Côté films, les fans de Kaamelott seront ravis de découvrir le premier long-métrage mis en ligne sur la plateforme de streaming le 17 octobre, quelques jours avant la sortie de sa suite prévue pour le 22 octobre au cinéma. Davantage inédit, citons la sortie du biopic sur Bob Dylan porté par Timothée Chalamet, Un parfait inconnu, le 30 octobre.

