Alice in Borderland : la saison 3 arrive enfin sur Netflix

La suite de la série japonaise sort sur Netflix le 25 septembre 2025 et promet de nouveaux rebondissements aux fans.

Sommaire Synopsis

Casting

Streaming

Des jeux mortels, des personnages qui tentent de survivre, une série asiatique... Non, on ne parle pas du phénomène Squid Game mais bien d'Alice in Borderland ! Cette série japonaise est l'adaptation du roman graphique Imawa no Kuni no Alice d'Haro Asô. Dans la première saison, sortie en 2020, Arisu et ses meilleurs amis sont propulsés dans un Tokyo alternatif et désert, où leurs jours sont comptés. Ils peuvent toutefois gagner des "points de vie" pour survivre plus longtemps en remportant des jeux qui peuvent s'avérer mortels.

Cinq ans après son lancement, la saison 3 est enfin mise en ligne sur Netflix. C'est le 25 septembre 2025 à 9h01, que les fans peuvent découvrir les nouveaux épisodes. On y retrouve Arisu et Usagi, de retour dans la vie réelle, heureux et mariés. Mais tout bascule lorsqu'Usagi est enlevée par un mystérieux savant obsédé par l'au-delà. Pour la sauver, Arisu est obligé de retourner dans Borderland. Une nouvelle étape se présente aux joueurs : le Joker, l'un des grands mystères de cet univers alternatif...

Synopsis - Arisu, un passionné de jeux vidéos désabusé, se retrouve projeté dans un Tokyo alternatif désert. Seule une autre jeune femme, Usagi, est dans la même situation. Ils vont devoir relever plusieurs épreuves mortelles pour espérer survivre dans cet univers, et en comprendre les rouages et les mystères.

Kento Yamazaki : Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya : Yuzuha Usagi

Nijiro Murakami : Shuntaro Chishiya

Yûtarô Watanabe : Kodai Tatta

Shô Aoyagi : Aguni Morizono

Ayaka Miyoshi : Ann Rizuna

Dôri Sakurada : Suguru Niragi

Aya Asahina : Hikari Kuina

Tsuyoshi Abe : Keiichi Kuzuryu

Riisa Naka : Mira Kano

Takanobu Shiohara

Kenji Takagi

Seiya Goto

Yuzuru Yuyama

Où voir Alice in Borderland en streaming ?

Alice in Borderland est une série japonaise dont la troisième saison sort le 25 septembre 2025. Pour la découvrir, il faut un abonnement à la plateforme de streaming Netflix, qui met en ligne chacun des épisodes. L'accès au site se fait par abonnement, avec plusieurs offres proposées : 7,99 euros/mois pour l'abonnement avec publicités, 14,99 euros par mois pour l'abonnement standard sans pub, et 21,99 euros par mois pour l'abonnement premium.