Nouvelle école : quand sont diffusés les épisodes de la saison 4 sur Netflix ?

La saison 4 de "Nouvelle école" est diffusée sur Netflix en plusieurs salves d'épisodes. Voici les dates et les horaires.

Qui sont les nouveaux talents du rap de demain ? Netflix tente de le découvrir en proposant une quatrième saison de Nouvelle école, avec SCH et SDM en jurés. Comme les saisons précédentes, la mise en ligne des épisodes se fera en plusieurs temps, pour ménager le suspense quant au gagnant de la saison 4.

Quatre épisodes de Nouvelle école sont mis en ligne ce vendredi 31 octobre pour lancer les hostilités. Il faudra patienter ensuite la semaine suivante, jusqu'au vendredi 7 novembre, pour découvrir les épisodes 5 à 7. Enfin, les deux derniers épisodes, qui dévoileront l'identité du gagnant du concours, seront dévoilés sept jours plus tard, le 14 novembre.

Quel est le concept de Nouvelle école ?

Dans Nouvelle école, de jeunes rappeurs sont coachés puis jugés par des stars du rap français. Les candidats s'affrontent lors de sessions d'écriture, de prestations en freestyle et en battle et sont également évalués sur l'élaboration de clips. Brefs, de vrais professionnels en herbe participent pour tenter de décrocher la victoire et remporter 100 000 euros afin de lancer leur carrière.

Qui sont les anciens gagnants de Nouvelle école ?

La première saison de Nouvelle école a été remportée par Fresh La Peufra, un rappeur belge qui a pu lancer sa carrière grâce à l'émission. Yuz Boy, sacré grand vainqueur de la saison 2 lui a succédé en remportant 100 000 euros pour financer l'enregistrement de son premier album studio. Accusé de viols peu de temps après le résultat, le chanteur a pu poursuivre sa carrière après que la plainte et était classée sans suite. L'année suivante, le gagnant de la saison 3 de Nouvelle école était Youssef Swatt's, rappeur belge de 27 ans.

Quel est le jury de la saison 3 de Nouvelle école ?

Il y a du nouveau pour cette saison 4 de Nouvelle école : Aya Nakamura a quitté la série en tant que jurée, mais figure dans la liste des invités et devrait donc faire une apparition ponctuelle. Le jury permanent n'est plus composé que des rappeurs SCH et SDM, qui vont chacun s'affronter en équipe lors de cette saison.

Où regarder Nouvelle école en streaming ?

La saison 4 de Nouvelle école est disponible sur Netflix depuis le 31 juillet 2025. Pour se délecter des nouveaux épisodes ou revoir les saisons précédentes, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).