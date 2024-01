Dégommé par la critique, ce film de science-fiction est pourtant le plus vu du moment sur Netflix

La critique l'avait détesté, mais ce nouveau film de science-fiction trône en tête des programmes les plus vus du moment sur Netflix.

Le travail des critiques peut aiguiller les spectateurs dans les programmes à visionner ou offrir des grilles de lecture d'une oeuvre. Mais il arrive que les goûts des spécialistes et ceux du public divergent, ou, du moins, que les spectateurs décident de se faire leur propre opinion malgré tout. Le dernier film de science-fiction de Netflix, pourtant dégommé par la critique à sa sortie, en est la nouvelle preuve.

Rebel Moon : partie 1 - L'enfant du feu est, depuis sa sortie le 22 décembre 2023, le film le plus vu du moment à travers le monde sur Netflix. Le film de science-fiction, réalisé par Zack Snyder (Justice League, Watchmen...), affiche près de 58 millions de vues selon les chiffres publiés par la plateforme de streaming. En France, il trône dans le top des longs-métrages les plus vus.

Rebel Moon est un space opera qui embarque les abonnés de Netflix au fin fond de la galaxie, dans une colonie pacifiste installée sur une lune lointaine. Mais celle-ci se retrouve menacée par l'armée d'un tyran, le cruel Balisarius. Une ancienne membre de son armée décide de venir en aide au peuple opprimé en recrutant des guerriers de tous bords.

S'il s'agissait de l'un des films les plus attendus de l'année sur Netflix, autant dire que Rebel Moon a refroidi la critique, que ça soit en France ou à travers le monde. Sur Rotten Tomatoes, le blockbuster décroche seulement 24% d'avis positifs de la part de la presse, sur 159 critiques recensées. Même son de cloche chez Metacritic, puisque le film obtient la note de 31/100 avec 40 critiques.

En France non plus, la première partie de Rebel Moon n'a pas séduit. Sur Allociné, le long-métrage obtient la note de 2,7/5, avec 10 titres de presse ayant posté une critique. Pour Cinemateaser, le réalisateur "manque bizarrement d'allant et de conviction", quand Télé-Loisirs estime que "le résultat n'est pas à la hauteur des attentes". Première, de son côté, juge le long-métrage "mal inspiré", "trop nanar, trop mal écrit, trop mal joué [...] pas assez dingo".

Les abonnés de Netflix, eux, ce sont montrés relativement plus indulgents sur ce sous-Star Wars à la sauce Zack Snyder. Toujours sur Rotten Tomatoes, le film de science-fiction décroche la note de 60% d'avis positifs du public, avec plus de 5000 avis. A l'inverse, près de 520 utilisateurs de Metacritic ont donné au film la note de 5,8/10. En France, ils sont 1948 à avoir noté le film, avec un résultat moyen de 2,5/5.

Ces avis globalement très mitigés n'empêcheront pas Rebel Moon d'avoir droit à une suite. La partie 2, intitulée L'entailleuse, a déjà une date de sortie. Il sera possible de découvrir la suite des aventures de Kora et de sa troupe de guerriers le 19 avril 2024 sur Netflix.