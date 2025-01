The Rig : que nous réserve la saison 2 de ce palpitant thriller surnaturel ?

"The Rig" est une série de science-fiction écossaise créée par David Macpherson dont la nouvelle saison est sortie le 2 janvier 2025 sur Prime Video.

Deux ans après la diffusion de sa première saison et son cliffhanger final, la série The Rig est de retour sur Prime Video. Tandis que le début de la série était centré sur une plateforme pétrolière dans la mer du Nord se retrouvant enveloppée d'un mystérieux et inquiétant brouillard, la saison 2 suit l'équipage après qu'il a été héliporté vers une nouvelle installation secrète.

Côté casting, les abonnés retrouvent entre autres Emily Hampshire (Schitt's Creek), Iain Glen (Game of Thrones) et Martin Compston (Line of Duty) aux côtés de nouveaux visages comme Ross Anderson (The Last Kingdom), Phil McKee (Deadwater Fell) ou Alice Krige (Star Trek).

Quelle est l'intrigue de The Rig ?

The Rig suit l'équipage de la plate-forme pétrolière Kinloch Bravo dans sa lutte pour la survie après qu'un étrange brouillard a coupé toute communication avec la terre ferme. Dans la deuxième saison, les survivants du Kinloch Bravo sont héliportés vers une nouvelle installation offshore secrète appelée Stac, nichée au cœur du cercle arctique. Alors qu'il peine à se remettre des épreuves qu'il a traversées, l'équipage doit maintenant faire face à de nouvelles menaces provenant des profondeurs de l'océan…

Quels acteurs au casting de The Rig ?

Iain Glen : Magnus MacMillan

Martin Compston : Fulmer Hamilton

Emily Hampshire : Rose Mason

Rochenda Sandall : Cat Braithwaite

Owen Teale : Lars Hutton

Mark Addy : Coake

Molly Vevers : Heather Shaw

Abraham Popoola : Easter Ayodeji

Nikhil Parmar : Harish

Stuart McQuarrie : Colin Murchison

Ross Anderson

Phil McKee

Jacob Fortune-Lloyd

Johannes Roaldsen Fürst

Alice Krige

Où voir The Rig en streaming ?

Pour découvrir les épisodes de The Rig, rendez-vous dès maintenant sur Prime Video. Pour cela, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming d'Amazon, qui propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.