L'incroyable histoire de cet athlète hors-norme devient un biopic sur Prime Video

"Inarrêtable" raconte l'histoire vraie et inspirante d'Anthony Robles, avec Jharrel Jerome et Jennifer Lopez. Disponible le 16 janvier 2025 sur Prime Video.

Inspiré du livre Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion, Inarrêtable est un biopic qui raconte l'histoire vraie de l'ascension d'Anthony Robles, un athlète né avec une seule jambe devenu champion de lutte.

Premier film réalisé par William Goldenberg (récompensé par un Oscar pour le montage d'Argo), Inarrêtable met en scène un casting de stars dont Jharrel Jerome (Moonlight, Dans leur regard), Bobby Cannavale (The Watcher), Michael Peña (Ant-Man), Don Cheadle (Iron Man 2 et 3) et Jennifer Lopez (Coup de foudre à Manhattan, Mother).

Sachez d'ailleurs que le véritable Anthony Robles est crédité dans le film en tant qu'"Anthony Robles double" puisqu'il a exécuté des cascades et des mouvements de lutte, en plus d'avoir accompagné Jharrel Jerome dans son entraînement pour le rôle.

Quelle est l'intrigue d'Inarrêtable ?

Né sans jambe droite, Anthony Robles sait faire preuve d'une détermination sans faille pour atteindre ses rêves. Pouvant compter sur les encouragements de ses entraineurs et le soutien indéfectible de sa mère, Anthony s'entraîne pour surmonter les obstacles et finalement atteindre son but : remporter le championnat national de lutte et intégrer la première division de la NCAA.

Quels acteurs au casting d'Inarrêtable

Jharrel Jerome : Anthony Robles

Jennifer Lopez : Judy Robles

Bobby Cannavale : Rick Robles

Michael Peña : Bobby Williams

Don Cheadle : Shawn Charles

Où voir Inarrêtable en streaming ?

Pour découvrir l'émouvante et inspirante histoire d'Anthony Robles en regardant Inarrêtable, rendez-vous dès le 16 janvier 2025 sur Prime Video. Il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming d'Amazon pour voir ce film, qui propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.