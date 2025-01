Harlem : la série américaine revient pour une troisième saison

La série Harlem suit le quotidien de quatre amies d'université. Diffusée en streaming depuis le 21 décembre 2021 sur Prime Video, la saison trois y est disponible depuis le 23 janvier 2025.

Harlem est une comédie américaine créée et produite par Tracy Oliver (The Sun is also a star, Girl's trip). Ce qui ne devait être qu'un show de quatre heures s'est finalement transformé en trois saisons. La première saison de Harlem est diffusée depuis le 3 décembre 2021, et a été renouvelée pour une deuxième saison, cette fois diffusée entre le 3 et le 24 février 2023. La saison 3 est disponible en streaming depuis le 23 janvier 2025. Il s'agit de la dernière pour cette comédie dramatique qui a pu compter sur des producteurs de renom comme Amy Poehler ou Pharrell Williams.

Quelle est l'intrigue de Harlem ?

Camille, Quinn, Angie et Tye sont meilleures amies depuis qu'elles se sont rencontrées à l'université. Maintenant diplômées, les jeunes femmes se serrent les coudes pour affronter les affres de la vie adulte entre travail, déconvenues amoureuses et nouvelles expériences. Entre la carrière d'enseignante de Camille et sa vie amoureuse compliquées, Angie qui essaie de percer dans la musique ou encore Tye qui enchaîne les rendez-vous pros et les amants, l'existence des amies est très mouvementée.

Quel casting pour la série Harlem ?

Meagan Good : Camille Parks

Camille Parks Grace Byers : Quinn Joseph

Quinn Joseph Shoniqua Shandai : Angie Wilson

Angie Wilson Jerrie Johnson : Tye Reynolds

Tye Reynolds Tyler Lepley : Ian Walker

Ian Walker Whoopi Goldberg : Dr. Elise Pruitt

Dr. Elise Pruitt Jasmine Guy : Patricia Joseph

Patricia Joseph Bevy Smith : Aunt Tammy

Aunt Tammy Juani Feliz : Isabela Benitez-Santiago

Isabela Benitez-Santiago Jonathan Burke : Eric

Eric Kadeem Ali Harris : Brandon

Brandon Sullivan Jones : Jameson Royce

Où visionner Harlem en streaming ?

Les trois saisons de la série Harlem sont disponibles en streaming sur la plateforme du géant Amazon. Les dix épisodes de la première saison, depuis le 3 décembre 2021 et les 8 épisodes de la deuxième depuis le 3 février 2024. La troisième et dernière saison y est disponible depuis le 23 janvier 2025. Pour découvrir les épisodes, vous pouvez vous abonner au service Prime Video pour 6,99 euros par mois.