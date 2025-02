Su Majestad : sur Prime Video, la nouvelle reine d'Espagne est déjantée

Su Majestad est une série humoristique Espagnole qui suit les premiers pas d'une reine très fêtarde. La première saison de Su Majestad est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 27 février 2025.

Su Majestad est une série espagnole créée et réalisée par Borja Cobeaga Eguillor (Los Aitas) et Diego San Jose (Celeste) qui revisite le quotidien de la monarchie à travers l'histoire d'une princesse héritière oisive qui va pourtant devoir prendre ses responsabilités plus tôt que prévu. Dans le rôle principal, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Anna Castillo, une habituée de la plateforme Netflix (A perfect Story et Nowhere sur Netflix).

C'est désormais sur Amazon qu'on pourra la découvrir, dans la première saison de Su Majestad, diffusée en streaming sur le service de Vidéo à la demande du géant Amazon Prime Video, depuis le 27 février 2025.

Quelle est l'intrigue de Su Majestad ?

Pilar est une fêtarde invétérée et paresseuse. Elle est aussi la princesse héritière du trône d'Espagne. Lorsqu'un scandale éclabousse la famille royale, Pilar doit prendre la place de son père en urgence afin de rétablir l'image de la monarchie espagnole et d'éviter la chute de l'institution. Mais est-ce bien raisonnable de compter sur l'irresponsable Princesse Pilar et sa réputation sulfureuse pour redorer le blason royal ? Peut-être...Car la jeune femme risque de surprendre son pays, pour le pire, c'est vrai, mais surtout pour le meilleur.

Quel casting pour Su Majestad ?

Anna Castillo : Pilar

Pilar Ernesto Alterio : Guillermo

Guillermo Pablo Derqui : Alfonso

Alfonso Ramón Barea : L'intendant du palais royal

L'intendant du palais royal Ana María Vidal : La mère de Guillermo

La mère de Guillermo Lucía Díez : Camino

Camino Pablo Vázquez : Le responsable de la sécurité

Où visionner Su Majestad en streaming ?

La série Su Majestad est disponible en streaming depuis le 27 février 2025 sur la plateforme de VOD Prime Video. Le service du géant Amazon propose des contenus espagnols variés comme l'horrifique Apocalypse Z ou la romance À contresens et sa suite, À contresens 2. Pour découvrir ces films et série et la série Su Majestad, vous pouvez vous abonner à Prime Video pour 6,99 euros par mois.