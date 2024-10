Le Touche-à-tout : de quoi parle la série hommage au cinéma turc sur Netflix ?

Le Touche-à-tout est une série comique turque réalisée par Cem Yilmaz. Apres la saison 1 diffusée depuis 2022, a saison 2 est disponible en streaming sur Netflix depuis le 10 octobre 2024.

Le Touche-à-tout est une série turque humoristique qui va venir gonfler le catalogue déjà bien fourni des séries turques de Netflix. Récemment, on se souvient de Next, une série sur le célibat et les relations amoureuses. Cette fois-ci, on suit une ancienne star de cinéma érotique reconvertie comme réalisateur de péplum (entre autres) !

Sous ces airs comiques et kitch, la série Le Touche-à-tout rend hommage au cinéma turc, dont Netflix nous permet de découvrir la richesse et la diversité. Les huit épisodes de la première saison du Touche-à-tout sont diffusés sur Netflix depuis 2022. Les huit épisodes de la deuxième saison sont disponibles sur Netflix en streaming depuis le 10 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de la série Le Touche-à-tout ?

Ersan Kuneri est une figure emblématique du cinéma érotique turque des années 1980. Ce cinéaste ambitionne pourtant de changer de genre et d'explorer des univers nouveaux comme le péplum avec un film qui rendra hommage au héros turc Murad Le Pur. Ersan se lance aussi dans la science-fiction, ou dans la comédie. Au point de devenir un cinéaste qui compte, et de pouvoir dresser une impressionnante rétrospective à la fin de sa vie (bien, bien remplie).

Quel casting pour Le Touche-à-tout?

Cem Yılmaz : Erşan Kuneri

Erşan Kuneri Nilperi Şahinkaya : Seyyal Par

Seyyal Par Uraz Kaygılaroğlu : Ibrahim Tumtum/Herakles/Taner

Ibrahim Tumtum/Herakles/Taner Ezgi Mola : Alev Alev/Mercedes/Monik Baldi

Alev Alev/Mercedes/Monik Baldi Çağlar Çorumlu : Altin Oran/Ayvaz/Mentes

Altin Oran/Ayvaz/Mentes Merve Dizdar : Feride Orhun

Feride Orhun Zafer Algöz : Muammer Rado/Kozbey/Cevdet

Muammer Rado/Kozbey/Cevdet Bülent Şakrak : Ayhun Usuk/Paltos/Hanci

Ayhun Usuk/Paltos/Hanci Özkan Uğur : Dimitri

Ou voir Le Touche-à-tout en streaming ?

Les deux saisons de huit épisodes du Touche-à-tout (en Vo Ersan Kuneri) sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis 2022. Pour (re)découvrir la série comique ainsi que les nombreux autres succès turcs comme Next ou Cendres, vous pouvez vous abonner au service au N rouge des 5,99 euros/mois (abonnement avec publicités). Sans publicités, le prix des abonnements varie entre 13,49 euros par mois et 19,99 euros par mois.