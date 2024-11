Tokyo override : le dernier anime Netflix venu d'Asie

Tokyo override est une série d'animation thaïlando-japonnaise futuriste qui se déroule à Tokyo. La première saison de la série est disponible en streaming sur le service Netflix depuis le 21 novembre 2024.

Les animes sont toujours aussi populaires et ça, Netflix l'a bien compris ! Ultraman, Full Metal Alchemist, Mobile Suit Gandam, ces films et séries d'animation sont souvent des adaptations de mangas ou de comics, mais pas toujours... La série thaïlando-japonaise Tokyo Override est une série d'animation originale produite par les studios thaïlandais RiFF Studios.

Les épisodes de la première saison sont réalisés par Yuske Fukuda et Veerapatra Jinanavin (Evangelion, Thrice upon a time), alors que les personnages sont doublés par un casting de renom, à l'instar de la chanteuse japonaise Ai Fairouz qui prête sa voix à l'héroïne de la série. La première saison de Tokyo Override est disponible en streaming depuis le 21 novembre sur la plateforme Netflix.

Quelle est l'intrigue de Tokyo Override ?

Cent ans après notre époque, dans une Tokyo ultra-moderne, la technologie garantie une prospérité de façade a la population. Kai, une jeune hackeuse un orpheline, va pourtant découvrir que derrière son apparente perfection, la capitale japonaise cache de sombre secrets. Alors qu'elle aide un gang de motards rebelles et accros aux courses-poursuites, Kai se retrouve malgré elle mêlée à une affaire de meurtre et de trafic de drogue. Elle comprend alors que tout son monde s'est construit sur des mensonges.

Quel doublage pour Tokyo Override ?

Ai Fairouz : Kai

Kai Ryota Takeuchi : Hugo

Hugo Tomoaki Maeno : Spoke

Spoke Mariya Ise : Watari

Où voir Tokyo Override en streaming ?

La première saison de la série Tokyo Override est disponible en streaming sur le service du géant Netflix. Depuis sa création, la plateforme s'est imposée comme leader dans le monde de la vidéo à la demande et propose de nombreux films et séries d'animations comme Mobile Suit, One Piece ou encore Akira. Pour découvrir tous ces contenus, vous pouvez vous abonner a l'une des formules proposées par Netflix : l'essentielle avec publicités à 5,99 euros par mois, la standard à 13,49 euros par mois et la premium à 19,99 euros par mois.