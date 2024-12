Le Blues du Maestro : la série Grecque qui cartonne revient pour une saison 3 sur Netflix

Le Blues du Maestro est une série grecque dramatique dont les trois saisons sont diffusées en streaming sur Netflix. Les deux premières saisons, depuis 2023 et la dernière, depuis le 28 décembre 2024.

Le Blues du Maestro est une série dramatique qui suit les déboires d'un musicien débarqué sur une île grecque. Entre thriller et chronique sociale, cette série est la première série grecque diffusée par Netflix. Portée par une équipe d'acteurs renommés dans leur pays, la série a rapidement conquis le public international.

Originalement diffusée sur la chaîne grecque Mega Channel en 2022, la saison 1 de Le Blues du Maestro a débarqué sur Netflix en mars 2023 pour immédiatement se hisser en tête des Tops Netflix dans 31 pays. Diffusée en mai de la même année, la deuxième saison a renouvelé l'exploit. La troisième saison diffusée depuis le 28 décembre 2024, viendra clore l'intrigue créée par Christopher Papakaliatis (What if, Worlds appart).

Quel synonyme pour Le Blues du Maestro ?

Orestis est un musicien troublé, dans un monde entièrement immobilisé par la pandémie de Covid 21. Alors que les festivals et les événements musicaux sont annulés les uns après les autres, Orestis décide de relancer un festival de musique traditionnelle sur l'île de Ionian. À peine le confinement levé, Orestis s'envole pour l'île paradisiaque et fait bientôt la rencontre de Klelia, une jeune femme de 19 ans rebelle avec qui il entame une relation. Au fur et à mesure qu'Orestis fait la connaissance des habitants, il se retrouve mêlé à leurs secrets les plus dangereux.

Quels acteurs au casting de Le Blues du Maestro ?

Christoforos Papakaliatis : Orestis

Klelia Andriolatou : Klelia

Haris Alexiou : Haris

Maria Kavoyianni : Maria

Fanis Mouratidis : Fanis

Orestis Chalkias : Antonis

Yannis Tsortekis : Charalampos

Yiorgos Benos : Spyros

Où découvrir Le Blues du Maestro en streaming ?

Les trois saisons de Le Blues du Maestro sont disponibles en streaming sur la plateforme de VOD Netflix. La première saison est diffusée sur Netflix depuis mars 2023, la deuxième depuis mai 2023 et la saison 3, depuis le 28 décembre 2024. Pour vous abonner a la plateforme Netflix, vous avez le choix entre trois formules comprises entre 5,99 euros par mois et 19,99 euros par mois.