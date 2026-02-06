Heated Rivalry : cette série a fait un carton aux Etats-Unis, c'est la romance la plus sexy de l'année

Rivalité sportive et passion interdite : "Heated Rivalry" est l'histoire d'amour queer à ne pas rater en ce début d'année, sur HBO Max.

C'est la série phénomène dont tout le monde parle, même le maire de New York ! Lancée le 28 novembre 2025 en streaming sur Crave au Canada, Heated Rivalry a rapidement été reprise par HBO Max dans plusieurs territoires, où elle a explosé les compteurs d'audience avant même son arrivée en France le 6 février 2026.

Construite en six épisodes serrés, adaptés de la série littéraire du même nom, la fiction virale mêle habilement l'intensité d'un sport ultra-compétitif et l'émotion brute d'une histoire d'amour longtemps cachée, faisant vibrer un public bien au-delà des amateurs de hockey.

Le casting de cette romance sportive repose sur un duo d'acteurs très peu connus : Hudson Williams, vu dans Tracker, et Connor Storrie, remarqué dans Joker : Folie à deux et Riley. Pour compléter le trio central : François Arnaud, connu pour son rôle dans J'ai tué ma mère, de Cesare Borgia dans The Borgias et Midnight, Texas.

Quelle est l'intrigue de la série Heated Rivalry ?

Shane Hollander et Ilya Rozanov, deux joueurs de hockey professionnel, l'un canadien l'autre russe, sont rivaux sur la glace mais s'avèrent avoir une connexion de plus en plus intense en coulisses. Au fur et à mesure des saisons et des matchs, la tension sportive laisse place à une romance secrète dont les protagonistes doivent gérer les risques et les enjeux personnels dans un milieu souvent conservateur et peu tolérant.

Qui est au casting de la série Heated Rivalry ?

Hudson Williams : Shane Hollander

Connor Storrie : Ilya Rozanov

François Arnaud : Scott Hunter

Robbie G.K. : Christopher " Kip " Grady

Sophie Nélisse : Rose Landry

Ksenia Daniela Kharlamova : Svetlana Vetrova

Dylan Walsh : David Hollander

Christina Chang : Yuna Hollander

Callan Potter : Hayden Pike

Kamilla Kowal : Jackie Pikę

Où voir la série Heated Rivalry en streaming ?

Pour regarder la première saison de la série Heated Rivalry, il faut se connecter à HBO Max dès le 6 février 2026. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.