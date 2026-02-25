Scrubs : quand sort la suite de la sitcom culte en France ?

La sitcom très populaire est de retour aux Etats-Unis pour une nouvelle salve d'épisodes avec le casting original et de nouvelles têtes.

Seize ans après le final de la saison 9, Scrubs remet sa blouse et signe son grand retour. Une nouvelle saison est diffusée sur ABC News et Hulu ce 25 février 2026. Les fans de la sitcom comique en milieu hospitalier vont retrouver leurs héros, JD, Turk et Reid, de retour au Sacré-coeur, alors qu'ils vont devoir faire face aux nouveautés médicales et à de nouveaux internes. Pour l'occasion, plusieurs acteurs de la série originale sont de retour, comme Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley ou Judy Reyes et Robert Maschio. En revanche, d'anciens visages ne sont pas de la partie, comme Ken Jenkins (Dr Bob Kelso), Neil Flynn (le concierge) ou le défunt Sam Lloyd, qui nous a quittés le 30 avril 2020.

Si les premiers épisodes de la série sont diffusés aux Etats-Unis à partir du 25 février, nous n'avons pas encore de date de diffusion prévue en France, ni de plateforme de streaming annoncée. On peut toutefois spéculer que la série puisse être disponible dans les prochains mois sur Disney++, qui diffuse la plupart des contenus d'Hulu sur nos contrées. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle pour en être certain. En attendant, les neuf premières saisons sont bien disponibles au (re)visionnage sur Disney+ en France.

Quelle est l'intrigue de Scrubs (2026) ?

JD et Turk remettent leurs blouses de médecin dans les couloirs du Sacré-coeur. Mais le contexte à évoluer, la médecine et les internes aussi. Heureusement, leur amitié a résisté à l'épreuve du temps.

Quels acteurs au casting de Scrubs (2026) ?

Zach Braff : Dr John " J.D." Dorian

Donald Faison : Dr Christopher Turk

Sarah Chalke : Dr Elliot Reid

John C. McGinley : Dr Perry Cox

Judy Reyes : Carla Espinosa

Robert Maschio : Dr Todd Quinlan

Phill Lewis : Dr Hooch

Vanessa Bayer : Sibby

Joel Kim Booster : Dr Eric Park

Ava Bunn : Serena

Jacob Dudman : Asher

David Gridley : Blake

Layla Mohammadi : Amara

Amanda Morrow : Dashana

Où voir Scrubs (2026) en streaming ?

Aux Etats-Unis, la mouture 2026 de Scrubs est diffusée sur la chaîne américaine ABC et sur Hulu depuis le 25 février2026. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée pour une diffusion française. On peut néanmoins s'attendre à ce que ces six nouveaux épisodes soient disponibles sur Disney+, qui diffuse déjà plusieurs programmes de Hulu dans notre pays, comme Abbott Elementary, Tell me lies, Shogun, Paradise ou Rivals. Il faudra attendre toutefois une confirmation et une date pour en être certain.