Primitifs : c'est quoi cet "ovni" sur une famille de Yétis sur Paramount + ?

"Primitifs" est un film de science-fiction réalisé par Nathan Zellner qui met en scène la dernière famille de Yétis d'Amérique. Ce petit ovni est disponible en streaming sur Paramount+ depuis le 6 juillet 2025.

Message à tous les fans d'onirisme et de cinéma alternatif : Primitifs, le film qui suit une famille de Yétis (Oui, les créatures velues mythologiques) est enfin diffusé en streaming ! "Chelou" "Un OVNI" "étrange", selon les critiques et effectivement, nous ne sommes pas habitués à voir nos stars préférées incarner des créatures primitives couvertes de poils qui assouvissent leurs instincts primaires devant leurs pairs. Très "chelou", mais aussi "poétique" et "puissant" (toujours selon ces critiques), cette épopée qui se situe quelque part entre La guerre du feu, le documentaire animalier et la grosse farce, explore pourtant les désirs et les instincts primitifs qui subsistent en chacun de nous.

Primitifs est réalisé par Nathan Zellner. On lui doit notamment The Curse et Damsel. Il interprète également un des rôles principaux du films (le male alpha de la tribu) au côté de Jesse Eisenberg (A real pain, Bienvenue à Zombieland) et de Riley Keough (Daisy Jones and the Six, The Terminal list, Hurry Up tomorrow). Après un accueil surpris, mais franchement enthousiaste au Sundance festival 2024 et a la Berlinale 2024, ce film est désormais disponible en streaming depuis le 6 juillet 2025 sur la plateforme Paramount +.

Quelle est l'intrigue de Primitifs ?

Au fin fond d'une forêt d'Amérique du Nord, vit une famille de Yétis : le mâle et la femelle, leur enfant et un mâle alpha. Ces créatures poilues et sauvages sont dotées d'un cerveau primitif qui nous renvoie au tout début de notre humanité. Une jolie façon de dire que ces créatures peu évoluées passent beaucoup de temps à s'accoupler, à manger et à faire leurs besoins. Mais le groupe peut-il continuer à mener éternellement sa vie tranquille et sauvage alors qu'à l'orée de leur forêt, la civilisation moderne tourne à plein régime, au risque de pervertir ces Yétis finalement moins simplets qu'ils n'y paraissent ?

Quel casting pour Primitifs ?

Riley Keough : la femelle Bigfoot

la femelle Bigfoot Jesse Eisenberg : le mâle Bigfoot

le mâle Bigfoot Nathan Zellner : le mâle alpha

le mâle alpha Christophe Zajac-Denek : l'enfant Bigfoot

Où découvrir Primitifs en streaming ?

Le film Primitifs est disponible en streaming sur la plateforme Paramount +. Depuis sa sortie en France en 2022, le site de streaming propose tous les contenus Paramount (comme par exemple Yellowstone ou The Walking Dead : Daryl Dixon). Pour en profiter, vous pouvez vous abonner en choisissant entre deux offres : la formule standard à 7,99 euros par mois et la formule premium pour 10,99 euros par mois.