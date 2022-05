GARDIENS DE LA GALAXIE 3. En chantier depuis plusieurs années, Les Gardiens de la Galaxie 3 n'a toujours pas vu le jour. Intrigue, casting, voici tout ce que l'on sait sur la suite des aventures de Star-Lord.

[Mis à jour le 11 mai 2022 à 14h26] Le 7 mai 2022, le réalisateur James Gunn a annoncé la fin du tournage du film Les Gardiens de la Galaxie 3. "J'adore ces acteurs et cette équipe incroyables, leur magnifique talent et leurs belles âmes. Je suis chanceux de les avoir eu avec moi pendant ce voyage de près d'une décennie." Prévu pour sortie au mois de mai 2023, Les Gardiens de la Galaxie 3 signera les nouvelles aventures des super-héros de Marvel Studios. Sur son compte Instagram officiel, Dave Bautista a littéralement fait ses adieux au personnage de Drax le Destructeur qu'il joue depuis 2014. "Je n'ai pas encore trouvé les mots. Ça s'est terminé si soudainement et j'ai commencé mon prochain film avant d'avoir pu digéré tout ça. C'est la fin d'un voyage qui a changé ma vie", le tout accompagné d'un hashtag #AurevoirDrax qui semble indiquer que le personnage n'apparaîtra plus dans de prochains films Marvel après les Gardiens de la Galaxie 3. Au total, Bautista aura joué dans 6 films du MCU : les trois épisodes de Gardiens de la Galaxie, Avengers Infinity War et Endgame et enfin Thor 4 dont la sortie est prévue en juillet 2022.

En savoir plus

Suite au final d'Avengers : Endgame, c'est la question que les fans de Marvel se posent : Thor apparaîtra-t-il dans Les Gardiens de la Galaxie 3 ? Attention, spoilers sur Avengers 4 : à la fin du film, Thor rejoignait Star Lord, Groot, Drax, Rocket et le reste de la bande pour des aventures intergalactiques. Le réalisateur James Gunn a toutefois confirmé que le film Thor 4 : Love and Thunder se déroulera avant les événements du troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Il semble donc peu probable que le Dieu du tonnerre arpente l'univers aux côtés des Gardiens, et se décidera très probablement à poursuivre ses aventures en solo. Toutefois, un cameo de Chris Hemsworth (Thor) n'est pas à exclure. Pour l'heure, aucune information sur le sujet n'a été confirmée ni dans un sens, ni dans l'autre.

Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame ont rebattu toutes les cartes du Marvel Cinematic Universe (MCU). Attention, spoilers sur Avengers 3 et 4 : dans Infinity War, Gamora était sacrifiée et tuée par Thanos. Mais dans Endgame, grâce à des sauts dans le temps, la Gamora du passé a été envoyée dans le présent de nos héros et influer sur les événements du quatrième film des Avengers. Le personnage restait toutefois introuvable à la fin du long-métrage. Toutefois, Les Gardiens de la Galaxie 3 devrait se dérouler après Endgame. La présence de Gamora n'est donc pas à exclure, mais selon les spéculations, il ne devrait pas s'agir de la Gamora du premier et deuxième films, mais de celle avant les événements du premier volet, alors qu'elle œuvrait pour Thanos. L'actrice Zoe Saldana, qui incarne Gamora, est bien confirmée au casting du long-métrage sur le site d'IMDB. Il faudra cependant être patient avant de découvrir les implications du retour de son personnage.

Les studios Marvel ont choisi de "ranger" leurs films dans des phases, afin d'introduire de nouveaux personnages et surtout, de faire une conclusion à leurs histoires. Idéalement, le film de clôture permet de créer une ouverture pour la phase suivante. Les phases du (très grand) univers Marvel, se découpent donc ainsi. La première phase comprend : Iron Man, L'incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America : First Avenger, et enfin, Avengers. La seconde phase est constituée de : Iron Man 3, Thor : le monde des ténèbres, Les Gardiens de la Galaxie, Avengers : l'ère d'Ultron, Ant-Man. Enfin, la troisième phase réunit Captain America : Civil War, Doctor Strange, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, Spider-Man : Homecoming, Thor 3 : Ragnarok, Black Panther, Avengers 3 : Infinity War, Ant-Man 2 and the Wasp, Captain Marvel et pour finir, Avengers 4. Mais à cause de turbulences dans la production, Les Gardiens de la Galaxie 3 ne fera pas partie de phase 4 du MCU, mais de la phase 5, ce qui permettra d'ouvrir un large panel de possibilités narratives.