Le thriller porté par Marina Foïs et Olivier Gourmet revient sur la disparition de Suzanne Blanch et l'arrestation de Jacques Viguier.

Une intime conviction est un film policier et judiciaire. Ce long-métrage réalisé par Antoine Raimbault revient sur la disparition de Suzanne Viguier, dont le corps n'a jamais été retrouvé, le 27 février 2000. Plus spécifiquement, il s'attaque au procès de son mari, Jacques Viguier, soupçonné d'avoir assassiné son épouse suite aux accusations d'Olivier Durandet, l'amant de Suzanne Viguier.

Jacques Viguier a été acquitté une première fois le 30 avril 2009, puis une seconde fois, en mars 2010, lors du procès en appel demandé par le procureur de Haute-Garonne. L'histoire de Une intime conviction se focalise sur un véritable fait divers et dépeint l'affaire de manière la plus réaliste possible. Mais la protagoniste incarnée par Marina Foïs, persuadée de l'innocence de Jacques Viguier et qui met tout en œuvre pour qu'Eric Dupont-Moretti le défende, a été totalement inventée pour plonger davantage le spectateur dans le récit.

Synopsis - Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.