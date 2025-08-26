Le classique d'Albert Camus a droit à une nouvelle adaptation réalisée par François Ozon. A quelques semaines de sa sortie et de sa projection à la Mostra de Venise, voici la première bande-annonce.

Les classiques de la littérature françaises font peau neuve au cinéma. Après Le Comte de Monte-Cristo, Les Trois Mousquetaires et avant deux adaptations des Misérables, au tour d'une oeuvre d'Albert Camus d'être transposée sur grand écran. Près de 58 ans après la version de Luchino Visconti, François Ozon en propose sa vision de L'Etranger dans un film prévu le 29 octobre 2025. Il est, en septembre, présenté à la Mostra de Venise en compétition officielle.

C'est Benjamin Voisin, césarisé pour son rôle dans Illusions perdues, qui interprète Meursault, le protagoniste et narrateur de L'Etranger (dont l'incipit, "Aujourd'hui, maman est morte" est l'un des plus célèbres de la littérature française). Face à lui, Rebecca Marder (Simone, le voyage du siècle) incarne sa collègue et amante. Pierre Lottin (En fanfares, Les Tuche), Denis Lavant (Les Amants du Pont-Neuf) et Swann Arlaud (Petit Paysan, Anatomie d'une chute) complètent la distribution. Vous pouvez découvrir la mystérieuse et énigmatique bande-annonce du film ci-dessous, avant que l'on ait les premiers retours de sa projection à la Mostra de Venise.

Synopsis - Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches jusqu'à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…