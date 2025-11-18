Un remake en prises de vues réelles du dessin animé à succès sort le 8 juillet 2026 au cinéma. Mais la première bande-annonce est loin de convaincre les internautes.

La vague Vaiana va continuer de déferler dans les cinémas. Le 17 novembre 2025, Disney a dévoilé les premières images de son dernier long-métrage en live action, quelques mois seulement après le succès de son remake de Lilo et Stitch. On peut apercevoir sur ces premières images l'interprète de l'héroïne, Catherine Laga'aia, mais également la silhouette de Dwayne Johnson qui reprend le rôle du demi-dieu Maui, qu'il incarnait déjà dans la version originale en animation.

Ces premières images sont pourtant loin de convaincre les internautes. Sur le réseau social X, beaucoup s'interrogent sur la pertinence de sortir ce remake en live action, alors que le film d'animation est encore très récent (il est sorti en 2016) et que sa suite est sortie seulement en 2024 : "Nous n'avons pas besoin d'un remake de Vaiana, estime @Justanavrage. C'est encore un film en prises de vue réelles totalement inutile pour un film qui a moins de dix ans, et qui sous-entend encore une fois que l'animation est un médium "inférieur"." Un autre s'offusque que "malgré le fait que ce film ait l'air nettement moins bon que sa version animée, il rapportera probablement quand même un milliard de dollars..."

D'autres s'offusquent des images, à l'instar de @GraceRandolph : "on dirait que... quelqu'un a passé le dessin animé Vaiana dans l'IA pour dire qu'ils en ont fait un live action". Pour @Opalk_Oboy : "tout sent tellement la CGI que la différence de médium n'est plus visible", avant d'ajouter : "c'est vraiment le remake en prises de vues réelles le plus offensant". Enfin, certains ne comprennent pas que les cheveux de l'actrice aient été lissés pour cette nouvelle adaptation. Le film sort au cinéma le 8 juillet 2026 en France.

Voir la bande-annonce de Vaiana en live action

Synopsis - Répondant à l'appel de l'océan, Vaiana s'aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…