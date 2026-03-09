One Piece sur Netflix : à quelle heure sort la saison 2 ?

La saison 2 de "One Piece" sort ce mardi 10 mars sur Netflix. On vous explique à partir de quelle heure exactement il faudra se connecter pour voir la série.

Cela fait bientôt trois ans que les fans de la série One Piece sur Netflix attendent le retour de l'équipage du chapeau de paille. L'adaptation en live action du manga de Eiichiro Oda a pris son temps, mais fait son retour sur la plateforme de streaming ce 10 mars 2026. La saison 2 voit nos héros partir définitivement à l'aventure et quitter East Blue. Dans ces nouveaux épisodes, ils vont rencontrer des personnages majeurs pour la suite de l'intrigue : l'adorable Tony Tony Chopper, la mystérieuse Miss All Sunday/Robin, et les redoutables membres du Baroque Works, une organisation criminelle qui va leur donner du fil à retordre.

En raison du changement d'heure aux Etats-Unis, les fans de One Piece pourront profiter de la saison 2 plus tôt que d'habitude. C'est à 8 heures du matin (et non pas 9h01 comme c'est souvent le cas) que les nouveaux épisodes de la série en prises de vues réelles seront visibles sur la plateforme de streaming. Une très bonne nouvelle pour les fans les plus pressés. Pour les autres, attention aux spoilers sur les réseaux sociaux.

Pour l'heure, la date de sortie de cette troisième saison n'est pas connue. On peut toutefois espérer, comme la production a débuté plus tôt, qu'il n'y aura pas besoin d'attendre trois ans avant de découvrir la suite de la série. La production de la saison 3 a en effet débuté le 24 novembre 2025, avant la sortie de la saison 2, ce qui a permis le retour des équipes sur le plateau de tournage, au Cap (Afrique du Sud).

Le tournage de la saison 2 a duré environ 7 mois, avant une très longue phase de production. Au total, il a fallu attendre 1 an et 8 mois entre le moment où le tournage de la saison 2 a débuté, et sa sortie véritable sur Netflix. On peut donc s'attendre à un délai similaire pour la saison 3, s'il n'y a pas de retard pris. Cela signifierait que la saison 3 de One Piece n'arriverait pas sur Netflix avant juillet 2027, soit un peu plus d'un an après la sortie de la saison 2. Il s'agit cependant de spéculation, aucune date officielle n'a encore été annoncée par la plateforme de streaming.

One Piece est une série télévisée américano-japonaise en prises de vues réelles adaptant le célèbre manga d'Eiichiro Oda. Disponible exclusivement en streaming sur la plateforme par abonnement Netflix, elle suit les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune homme plein d'optimisme qui rêve de devenir le roi des pirates et de mettre la main sur le "One Piece", trésor caché par le célèbre Gold D. Roger.

One Piece est une série de Steven Maeda et Matt Owens, à laquelle Eiichiro Oda a pu largement contribué pour que l'esprit de son manga soit respecté. Au casting, la série révèle au grand public de jeunes acteurs méconnus : Iñaki Godoy incarne Luffy, Emily Rudd prête ses traits à Nami, Mackenyu joue Zorro, Taz Skylar incarne Sanji et Jacob Gibson joue Usopp.

Cela fait presque 30 ans que One Piece est un véritable phénomène pop culturel. Depuis 1997, le manga de Eiichiro Oda a déjoué tous les pronostics pour s'imposer comme l'une des bande dessinées japonaises les plus prisées à travers le monde. Au total, ce sont plus de 500 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde, dont 4,5 millions vendus en 2021 uniquement en France.

L'auteur de One Piece est d'ailleurs entré dans le Guinness Book des records pour le "plus grand nombre d'exemplaires en circulation de la même série de BD par un même auteur". Notons également que la série est toujours en cours de parution, puisque le 105e tome sort en France le 30 septembre. Les fans japonais pourront, eux, découvrir le 107e tome d'ici la fin de l'année.

Quelle est l'intrigue de la série One Piece ?

Monkey D. Luffy est un jeune homme qui a toujours rêvé d'aventure et de piraterie. Après avoir ingéré un fruit du démon qui lui confère des pouvoirs d'élasticité, il quitte son village pour se lancer à la conquête du One Piece, un trésor qui lui permettra de devenir le roi des pirates. Mais pour mener à bien sa mission, Luffy va devoir monter un équipage d'exception pour affronter les créatures des océans, la Marine, et les pirates des mers. La série One Piece est l'adaptation du manga culte de Eiichiro Oda.

La première saison de One Piece n'adapte qu'une partie du manga fleuve de Eiichiro Oda. Les huit épisodes de la série One Piece traitent des 12 premiers tomes de la série, après l'arc Aarlong et lorsque Nami rejoint définitivement l'équipage de chapeau de paille (ce qui marque également la fin de la Saga East Blue). La saison 2 débute l'arc de Grand Line jusqu'à la rencontre avec les membres de Baroque Works.

Voir la bande-annonce de la série One Piece

Quels acteurs au casting de la série One Piece ?

Iñaki Godoy : Monkey D. Luffy

Mackenyu Arata : Roronoa Zoro

Emily Rudd : Nami

Jacob Gibson : Usopp

Taz Skylar : Sanji

Mikaela Hoover : Tony Tony Chopper (dès la saison 2)

Lera Abova : Miss All Sunday / Robin (dès la saison 2)

Peter Gadiot : Shanks

Callum Kerr : Smoker (dès la saison 2)

Charithra Chandran : Miss Wednesday/Vivi (dès la saison 2)

Joe Manganiello : Crocodile (dès la saison 3)

Sendhil Ramamurthy : Nefertari Cobra (dès la saison 3)

Cole Escola : Bon Clay /Mr 2 (dès la saison 3)

Xolo Maridueña : Portgas D. Ace (dès la saison 3)

Julia Rehwald : Tashigi (dès la saison 2)

Katey Sagal : Dr Kureha (dès la saison 2)

David Dastmalchian : Mr 3 (dès la saison 2)

Jazzara Jaslyn : Miss Valentine (dès la saison 2)

Camrus Johnson : Mr 5 (dès la saison 2)

Daniel Lasker : Mr 9 (dès la saison 2)

Mark Harelik : Dr Hiriluk (dès la saison 2)

McKinley Belcher III : Arlong (saison 1)

Craig Fairbrass : Zeff (saison 1)

Brendan Murray : Brogy

Clive Russell : Crocus

Werner Coetser : Dorry

Ty Keohh : Dalton

Rob Colletti : Wapol

La première saison de la série One Piece est sortie le 31 août 2023, la saison 2 débute sa diffusion le 10 mars 2026. C'est sur Netflix que les fans du manga peuvent découvrir les huit épisodes de cette adaptation en live-action du manga culte. Pour voir la série, il suffira donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming, dont les prix varient de 7,99 euros/mois avec publicités à 21,99 euros/mois.