Jude Law incarne Vladimir Poutine dans l'adaptation du "Mage du Kremlin" d'Olivier Assayas, sorti au cinéma le 21 janvier 2026.

Vladimir Poutine reste l'une des figures les plus importantes et énigmatiques de l'histoire contemporaine. Le Mage du Kremlin cherche à retracer son ascension lors de la reconstruction de la Russie dans les années 1990, alors que le futur chef d'État est guidé par Vadim Baranov, un jeune homme à l'intelligence redoutable (Paul Dano). D'abord un roman de Giuliano da Empoli paru en 2022, il est adapté en film par Olivier Assayas, sorti le 21 janvier 2026.

Si Vadim Baranov est le narrateur, c'est probablement Vladimir Poutine, incarné par Jude Law, qui intriguera le spectateur et le poussera à découvrir Le Mage du Kremlin en salles. Dans le dossier de presse mis à disposition des journalistes avant la sortie du film, le réalisateur assure que le personnage de Vladimir Poutine était le plus difficile à envisager : "Il est au pouvoir depuis très longtemps et on le voit tous les jours au JT. Tout le monde connaît son visage".

Son choix s'est finalement porté sur Jude Law : "En suivant sa carrière, en tant que spectateur, j'ai eu le sentiment qu'il aimait de plus en plus se grimer, qu'il avait développé une capacité de transformation et, même sans vrai ressemblance physique, qu'il pouvait réinventer de l'intérieur un Poutine crédible". Même s'il "y a quelque chose de Poutine qui transparaît" dans l'interprétation du comédien britannique, il juge toutefois que "même dans sa transformation, Jude conserve plus d'humanité que son modèle. Ce qui n'est pas très difficile".

De son côté, Jude Law confie qu'incarner ce rôle était un "défi [...] vraiment exaltant". Aucune prothèse n'a été utilisée pour imiter ou mimer Vladimir Poutine. Le réalisateur Olivier Assayas lui recommande plutôt de lire des livres sur le début de son parcours et de plonger dans les images d'archives, "absolument fascinantes à explorer". "C'est un sujet passionnant et un homme tout aussi passionnant à étudier". "[Olivier Assayas] a été très clair sur le fait qu'il racontait une histoire et donc, là encore, qu'il ne s'agissait pas d'être dans une imitation parfaite. Il s'agissait d'inscrire ce personnage dans le récit et de parvenir à un résultat qui sonne juste".

Jude Law l'affirme, "ce n'est pas du tout un film à charge". "L'objectif, en jouant ce rôle, n'était pas de salir Poutine, mais simplement de raconter une histoire qui, je l'espère, viendra éclaircir certaines zones d'ombre ou permettra peut-être de mieux comprendre les débuts de sa carrière politique." Vous pouvez découvrir Le Mage du Kremlin au cinéma le 21 janvier 2026.

Synopsis - Russie, dans les années 1990. L'URSS s'effondre. Dans le tumulte d'un pays en reconstruction, un jeune homme à l'intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D'abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur "Tsar" Vladimir Poutine. Plongé au coeur du système, Baranov devient un rouage central de la nouvelle Russie, façonnant les discours, les images, les perceptions. Mais une présence échappe à son contrôle : Ksenia, femme libre et insaisissable, incarne une échappée possible, loin des logiques d'influence et de domination...