Black Friday AirPods : Amazon descend (encore) les prix, du jamais vu sur les AirPods Pro

BLACK FRIDAY AIRPODS. Nous avons repéré deux offres, une sur les AirPods Pro 2, l'autre sur les AirPods 4 affichés à prix cassé. Voici notre sélection d'AirPods à prix cassé et les dernières offres en direct du Black Friday

AirPods Max On en était sûr et on ne s'est pas trompé : les écouteurs d'Apple, les célèbres AirPods, s'arrachent durant ce Black Friday 2025. Et c'est logique puisque certaines versions sont vraiment bradées ! La sortie récente des AirPods Pro 3 a bien eu un effet puisque les marchands font des offres à tout va sur les AirPods 4, mais aussi les AirPods Pro 2 à prix cassé. Il y en a pour tous les goûts et surtout toutes les bourses puisque les AirPods Max, la version casque haut de gamme, connaissent aussi certains rabais encore en ligne ce lundi ! Voici les meilleures offres du web et juste au-dessus notre sélection des derniers bons plans en direct sélectionnés par la rédaction.

09:32 - Les AirPods 4 avec ANC réduction de bruit en grosse promo sur Rakuten On vous l'a déjà rappelé, les AirPods 4 sont sans doute l'un des meilleurs choix de ce Black Friday si vous cherchez des AirPods à prix réduit. Les promos actuelles concernent aussi les AirPods 4 équipés du système de réduction de bruit ANC. Rakuten les propose à 154 euros ! AirPods 4 avec rÃ©duction de bruit 154 euros VOIR L'OFFRE sur Rakuten 09:02 - La promo sur les AirPods 4 aussi disponible à la Fnac Vous pouvez retrouver les meilleures promos du moment sur les AirPods 4 avec ANC sur cette page durant ce lundi de Black Friday. Les prix sont actualisés en temps réel, l'occasion de voir que la Fnac propose aussi ces écouteurs à 169 euros ce lundi matin. AirPods 4 avec ANC 08:59 - Les AirPods Pro 2, LE vrai bon plan du Black Friday 2025 ?! C'est sans doute le dernier moment pour profiter des AirPods Pro 2 à prix réduit. Ils sont moins performants que les AirPods Pro 3 plus récents mais ils restent une excellente alternative et des appareils très performants. Ces écouteurs haut de gamme offrent notamment 6 heures d'autonomie et une excellente réduction du bruit pour un confort d'écoute très appréciable. Et surtout, ils sont proposés à prix réduit durant ce Black Friday. Exemple encore ce lundi matin chez Amazon avec une offre flash à retrouver ci-dessous : AirPods Pro 2 209 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon 08:52 - Ouf, les AirPods 4 avec réduction de bruit (ANC) sont encore en promo ce lundi ! Cette offre n'est sans doute valable que pour quelques heures, le Black Friday Amazon devant se terminer ce lundi. On trouve des AirPods 4 avec le système ANC de réduction active du bruit à 169 euros sur Amazon. AirPods 4 avec ANC 169 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods Pro ?

Vous cherchez des AirPods Pro ? Le Black Friday 2025 est un excellent moyen de vous faire plaisir à (plus) petit prix ! Avec la sortie des AirPods Pro 3 en septembre dernier, on trouve de nombreuses offres sur les écouteurs d’Apple en version haut de gamme, la fameuse déclinaison « Pro ».

Mais c’est sans doute vers la génération antérieure qu’il faut se tourner pour trouver la meilleure offre, c’est-à-dire les AirPods Pro 2 sortis en 2023 et qui restent d’excellents appareils. C’est aussi un très bon choix avant les fêtes. Vous pouvez trouver les dernières offres dans notre live ou consulter les prix et faire votre choix directement ci-dessous dans la liste des géants du e-commerce. Vous y trouverez forcément les meilleurs prix actuels !

Quelles sont les promos du Black Friday 2025 sur les AirPods Pro 3 ?

On vous l'a dit, les AirPods Pro 3 sont trop récents pour bénéficier des meilleurs rabais lors de ce Black Friday. On trouve toutefois en fouillant bien de maigres promos sur le "must" d'Apple concernant les AirPods. Voici justement les prix actualisés en temps réel pour vous aider à faire le meilleur choix parmi les sites références du e-commerce.

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods 4 ?

L’autre bon plan est de se tourner vers les AirPods 4, la dernière déclinaison des AirPods si on enlève la gamme « Pro » haut de gamme. Les AirPods 4 sont sortis à la rentrée 2024. Il était donc difficile de trouver des promos l’an dernier à la même période mais ce Black Friday 2025 est un bon cru pour les AirPods, spécialement pour les AirPods 4. Ils offrent un bon compromis et on trouve en ce moment de belles promos. Voici les derniers prix actuellement proposés en ligne :

Où trouver des AirPods pas chers pendant le Black Friday ?

Sur les générations antérieures, on peut parfois trouver encore moins cher mais les stocks sont faibles et les prix varient très vite. Cette année, la meilleure affaire est sans doute sur les AirPods 4 plus hauts car les versions antérieures sont trop rares. Et si vous vraiment, vous voulez un prix canon, pourquoi ne pas regarder vers les alternatives comme les Xiaomi Redmi Buds. Ce ne sera pas la même qualité d'écoute mais c'est bien moins cher !

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods Max ?

Vous êtes plus casque qu’écouteurs sans fil mais vous avez un faible pour les produits de la marque à la pomme ? Apple a évidemment pensé à vous avec son casque dédié AirPods Max qui offre le meilleur de sa technologie de réduction active du bruit ambiant et un son soigné. Le Black Friday propose quelques offres sur les AirPods Max. Soyons francs, pour profiter des meilleurs prix, il faut parfois accepter de sacrifier quelques exigences, notamment en ce qui concerne la couleur souhaitée du casque. Voici ci-dessus les meilleurs tarifs trouvés sur le web parmi les sites revendeurs.