Black Friday AirPods : des AirPods Pro à un prix jamais vu, Amazon et CDiscount frappent fort !

C'est le grand jour du Black Friday et la guerre des prix sur les AirPods fait rage. On trouve des AirPods Pro mais aussi des AirPods 4 à prix réduit sur plusieurs sites. Voici notre sélection et les dernières offres en direct !

07:01 - Les AirPods 4 sont aussi à prix mini sur CDiscount ce vendredi 109 euros, qui dit mieux ? Personne ? Si ! CDiscount s'aligne sur Amazon et l'offre qu'on vous présentait plus tôt ce matin et propose aussi les AirPods 4 à 109 euros. Soyons clairs, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde ! AirPods 4 109 euros VOIR L'OFFRE sur CDiscount 06:46 - Amazon a craqué : les AirPods 4 se rapprochent encore de la barre des 100 euros ! Le Black Friday est bel et bien lancé ce vendredi ! Un petit tour sur Amazon ce matin nous a permis de dénicher des AirPods 4 à tout petit prix. C'est l'offre flash de la matinée puisqu'elle touche la dernière génération d'écouteurs (hors AirPods Pro 3) proposée désormais à 109 euros ! C'est 49 euros de moins que le prix conseillé en ligne... AirPods 4 109 VOIR L'OFFRE sur Amazon 27/11/25 - 20:16 - Le casque AirPods Max passe sous une barre très importante sur Amazon Amazon solde plusieurs versions du casque haut de gamme d'Apple, les AirPods Max. On trouve le modèle avec recharge USB-C à 499 euros en ligne sur le site du géant du e-commerce. Attention, les stocks fondent et les prix peuvent varier rapidement. AirPods Max 499 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods Pro ?

Vous cherchez des AirPods Pro ? Le Black Friday 2025 est un excellent moyen de vous faire plaisir à (plus) petit prix ! Avec la sortie des AirPods Pro 3 en septembre dernier, on trouve de nombreuses offres sur les écouteurs d’Apple en version haut de gamme, la fameuse déclinaison « Pro ».

Mais c’est sans doute vers la génération antérieure qu’il faut se tourner pour trouver la meilleure offre, c’est-à-dire les AirPods Pro 2 sortis en 2023 et qui restent d’excellents appareils. C’est aussi un très bon choix avant les fêtes. Vous pouvez trouver les dernières offres dans notre live ou consulter les prix et faire votre choix directement ci-dessous dans la liste des géants du e-commerce. Vous y trouverez forcément les meilleurs prix actuels !

Quelles sont les promos du Black Friday 2025 sur les AirPods Pro 3 ?

On vous l'a dit, les AirPods Pro 3 sont trop récents pour bénéficier des meilleurs rabais lors de ce Black Friday. On trouve toutefois en fouillant bien de maigres promos sur le "must" d'Apple concernant les AirPods. Voici justement les prix actualisés en temps réel pour vous aider à faire le meilleur choix parmi les sites références du e-commerce.

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods 4 ?

L’autre bon plan est de se tourner vers les AirPods 4, la dernière déclinaison des AirPods si on enlève la gamme « Pro » haut de gamme. Les AirPods 4 sont sortis à la rentrée 2024. Il était donc difficile de trouver des promos l’an dernier à la même période mais ce Black Friday 2025 est un bon cru pour les AirPods, spécialement pour les AirPods 4. Ils offrent un bon compromis et on trouve en ce moment de belles promos. Voici les derniers prix actuellement proposés en ligne :

Où trouver des AirPods pas chers pendant le Black Friday ?

Sur les générations antérieures, on peut parfois trouver encore moins cher mais les stocks sont faibles et les prix varient très vite. Cette année, la meilleure affaire est sans doute sur les AirPods 4 plus hauts car les versions antérieures sont trop rares. Et si vous vraiment, vous voulez un prix canon, pourquoi ne pas regarder vers les alternatives comme les Xiaomi Redmi Buds. Ce ne sera pas la même qualité d'écoute mais c'est bien moins cher !

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods Max ?

Vous êtes plus casque qu’écouteurs sans fil mais vous avez un faible pour les produits de la marque à la pomme ? Apple a évidemment pensé à vous avec son casque dédié AirPods Max qui offre le meilleur de sa technologie de réduction active du bruit ambiant et un son soigné. Le Black Friday propose quelques offres sur les AirPods Max. Soyons francs, pour profiter des meilleurs prix, il faut parfois accepter de sacrifier quelques exigences, notamment en ce qui concerne la couleur souhaitée du casque. Voici ci-dessus les meilleurs tarifs trouvés sur le web parmi les sites revendeurs.