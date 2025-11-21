Black Friday smartphone : Amazon casse les prix des Pixel, Galaxy, Realme et Xiaomi

Amazon a lancé sa Black Friday Week 2025 ! Le géant de l'e-commerce propose de grosses réductions sur des smartphones Pixel, Galaxy, Realme et Xiaomi, mais les stocks risquent de s'écouler rapidement.

Meilleures offres

11:50 - Le Redmi Note 14 Pro 5G (12/512 Go) est bradé ! C'est l'un des best-sellers de la gamme Redmi ! Actuellement, le Note 14 Pro 5G de la filiale de Xiaomi avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est à moins de 285 euros, soit 37% de réduction par rapport au prix conseillé. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (12/512 Go) 11:02 - Le Google Pixel 9 Pro (512 Go) est à prix cassé chez Amazon Pour sa Black Friday Week, Amazon a décidé de casser le prix du Google Pixel 9 Pro comprenant 512 Go de stockage. Proposé dans un coloris noir, le smartphone de la firme de Mountain View est à 899 euros au lieu de 1329 euros. Google Pixel 9 Pro (512 Go) 20/11/25 - 15:52 - Le POCO M7 de Xiaomi est toujours disponible en promo à petit prix Si vous cherchez un nouveau smartphone sans trop mettre la main à la poche, c'est l'occasion ! Amazon propose actuellement un excellent prix sur le POCO M7 de Xiaomi qui s'affiche à près de 120 euros pour une courte période. Ce smartphone performant dispose notamment d'un écran très fluide et d'une grosse batterie ! Xiaomi POCO M7 20/11/25 - 10:11 - Le Nothing Phone (3a) est en promo sur Amazon ! Vous voulez un petit smartphone efficace sans trop vous ruiner ? Vous aimez l'originalité ? Le Nothing Phone (3a) est fait pour vous : actuellement en promotion sur Amazon, ce téléphone dispose de jolies LEDs sur son dos pour afficher vos notifications sans avoir à toujours regarder son écran. Il est également très bon en photo et en autonomie pour vous accompagner toute la journée ! Nothing Phone (3a) 19/11/25 - 18:37 - Amazon propose l'un des meilleurs prix sur le Google Pixel 10 Un bon plan idéal pour celles et ceux qui désirent changer de smartphone ! Amazon propose actuellement l'un des meilleurs tarifs sur le Google Pixel 10. Le dernier smartphone en date de chez Google est actuellement affiché avec près de 200 euros de réduction. Il est même possible de profiter d'un bonus reprise de 100 euros sur votre ancien appareil ! Vous n'aurez qu'à suivre la mention "Bonus Reprise Google: 100€ extra" sur la page du produit ! Google Pixel 10 19/11/25 - 10:12 - Ce pack comprend un smartphone et un appareil de streaming ! Darty dévoile plusieurs grosses offres pour le Black Friday 2025. L'enseigne propose notamment un pack comprenant un smartphone Google Pixel 9 (sorti en 2024) et un Google STreamer TV qui vous permet de diffuser du contenu sur un écran pour le transformer en smart TV ! Vous pourrez ainsi caster vos contenus préférés depuis votre nouveau téléphone ou retrouver vos applications préférées comme YouTube, directement sur votre télévision. Pack P9 + Stream 18/11/25 - 12:05 - Ce pack est en promotion et comprend un smartphone, une montre et une coque de protection ! Boulanger est l'un des premiers marchands à avoir dégainé ses offres du Black Friday 2025. Le site renouvelle fréquemment les promotions proposées et on retrouve désormais un joli pack de la marque Nothing. Ce pack comprend notamment le dernier smartphone haut de gamme de la firme, le Phone 3 ainsi qu'une montre connectée Watch 3 Pro, une coque de protection et un cordon pour accrocher votre nouveau téléphone ! Ce pack tout entier est moins cher que le smartphone seul lors de sa sortie ! Pack Nothing Phone 3

Quelles promos sur les Samsung Galaxy S pour le Black friday 2025 ?

Samsung a profité de 2025 pour dévoiler de nombreux smartphones. Parmi ces derniers, il est difficile de ne pas citer le Samsung Galaxy S25 et ses différentes versions (S25+ et S25 Ultra) qui se placent aisément parmi les meilleurs smartphones de l'année. Dotés de designs classiques et d'excellentes performances, le Samsung Galaxy S25 sont les fers-de-lance de la firme et il témoignent de tout le savoir faire de Samsung en matière de téléphonie mobile.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Les Samsung Galaxy A à rechercher au Black Friday 2025

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A56. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti il y a quelques mois déjà. De quoi espérer un déstockage après le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères.

Pack Smartphone Samsung Galaxy A56 + Casque sans fil Lacoste

Smartphone Samsung Galaxy A56 Smartphone Samsung Galaxy A36 Smartphone Samsung Galaxy A16

Qu'attendre des promos sur les Samsung Galaxy Z ?

Nous comptons évidemment sur le Black Friday 2025 pour proposer des promotions sur les téléphones pliables Samsung Galaxy. Si les derniers Galaxy Z Fold et Z Flip 7 ont peu de chance de profiter de grosses baisses de prix, les précédentes générations ont de grandes chances de s'afficher avec des promos.

Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 7 Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 7

Les prix du Google Pixel à surveiller au Black Friday 2025

La série des Google Pixel 10 a été dévoilée cette année. Forte de multiples amélioration au niveau de la caméra et de l'intelligence artificielle, cette 10e génération pourrait bien profiter du Black Friday 2025 pour voir ses prix baisser. Il ne serait également pas surprenant de trouver de belles promotions sur les précédentes éditions des Google Pixel 9a ou Google Pixel 8.

Smartphone Google Pixel 10 Pro

Smartphone Google Pixel 9a

Google Pixel 8 Pro

Xiaomi et de folles promotions pendant le Black Friday 2025 ?

Le Xiaomi 15, dernier né de la marque chinoise, est sorti il y a quelques mois désormais. Ce smartphone se place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Smartphone Xiaomi 15 Smartphone Xiaomi 15 Ultra Smartphone Xiaomi 14T

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday 2025 ?

Il existe bien des constructeurs de smartphones qui distribuent leurs produits en France. Pour cette édition 2025 du Black Friday, il y a fort à parier que Honor propose de multiples promotions comme c'est le cas depuis plusieurs années. Son ancienne alliée Huawei pourrait également afficher quelques petites baisses de prix, mais davantage sur des montres connectées et tablettes. Enfin, il faudra certainement compter sur Oppo et OnePlus pour afficher leurs derniers smartphones avec quelques baisses de prix dans le cadre du Black Friday 2025.