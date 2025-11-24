Black Friday smartphone : le Xiaomi Redmi Note 14 est à -45% chez Amazon !

Amazon a récemment lancé son édition 2025 de la Black Friday Week ! Le géant du commerce en ligne propose une grosse réduction de 45% sur le très bon Xiaomi Redmi Note 14 mais pas que...

Meilleures offres

10:03 - Le Redmi Note 14 de Xiaomi s'affiche à -45% ! Pour la dernière ligne droite du Black Friday 2025, Amazon continue sa braderie et propose le Redmi Note 14 de Xiaomi à -45% ! Grâce à cette réduction, le smartphone passe sous les 129 euros seulement. Xiaomi Redmi Note 14 22/11/25 - 10:37 - Le Samsung Galaxy S25 Edge est presque à moitié prix à la Fnac ! Les adhérents titulaires de la carte Fnac+ peuvent profiter d'une offre avantageuse sur le Galaxy S25 Edge. Pour le Black Friday, la Fnac leur permet d'avoir le smartphone Samsung à 699 euros et 60 euros offerts sur leur compte fidélité avec le code BFRIDAY10. Soit un prix de revient de 639 euros au lieu de 1252 euros. Samsung Galaxy S25 Edge 699 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Fnac 21/11/25 - 17:34 - Galaxy S25 : la réplique de la Fnac face à Amazon Pour l'avant-dernier week-end du mois de novembre, la Fnac a décidé de répliquer face à Amazon, à propos du Galaxy S25. Jusqu'à ce samedi 22 novembre 2025, l'enseigne française de la Fnac propose à ses adhérents le smartphone Samsung à 599 euros et offre 50 euros grâce au code BFRIDAY10, soit un prix de revient de 549 euros. Samsung Galaxy S25 599 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Fnac 21/11/25 - 14:08 - Le Samsung Galaxy A26 5G passe sous les 290 euros Le Galaxy A26 vous intéresse ? Le smartphone Samsung compatible 5G proposé dans sa version 256 Go bénéficie de plus de 25% de réduction pour la Black Friday Week Amazon. Samsung Galaxy A26 5G (256 Go) 21/11/25 - 13:17 - Le Realme GT 7 Pro 5G tombe à son prix le plus bas Arrivé en France il y a un an au prix conseillé de 999 euros, le Realme GT 7 Pro 5G avec 256 Go de stockage passe sous les 600 euros, ou plus précisément à 595,99 euros. Il s'agit du prix le plus bas ! Realme GT 7 Pro 5G 21/11/25 - 11:50 - Le Redmi Note 14 Pro 5G (12/512 Go) est bradé ! C'est l'un des best-sellers de la gamme Redmi ! Actuellement, le Note 14 Pro 5G de la filiale de Xiaomi avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est à moins de 285 euros, soit 37% de réduction par rapport au prix conseillé. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (12/512 Go) 21/11/25 - 11:02 - Le Google Pixel 9 Pro (512 Go) est à prix cassé chez Amazon Pour sa Black Friday Week, Amazon a décidé de casser le prix du Google Pixel 9 Pro comprenant 512 Go de stockage. Proposé dans un coloris noir, le smartphone de la firme de Mountain View est à 899 euros au lieu de 1329 euros. Google Pixel 9 Pro (512 Go)

Quelles promos sur les Samsung Galaxy S pour le Black friday 2025 ?

Samsung a profité de 2025 pour dévoiler de nombreux smartphones. Parmi ces derniers, il est difficile de ne pas citer le Samsung Galaxy S25 et ses différentes versions (S25+ et S25 Ultra) qui se placent aisément parmi les meilleurs smartphones de l'année. Dotés de designs classiques et d'excellentes performances, le Samsung Galaxy S25 sont les fers-de-lance de la firme et il témoignent de tout le savoir faire de Samsung en matière de téléphonie mobile.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Les Samsung Galaxy A à rechercher au Black Friday 2025

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A56. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti il y a quelques mois déjà. De quoi espérer un déstockage après le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères.

Pack Smartphone Samsung Galaxy A56 + Casque sans fil Lacoste

Smartphone Samsung Galaxy A56 Smartphone Samsung Galaxy A36 Smartphone Samsung Galaxy A16

Qu'attendre des promos sur les Samsung Galaxy Z ?

Nous comptons évidemment sur le Black Friday 2025 pour proposer des promotions sur les téléphones pliables Samsung Galaxy. Si les derniers Galaxy Z Fold et Z Flip 7 ont peu de chance de profiter de grosses baisses de prix, les précédentes générations ont de grandes chances de s'afficher avec des promos.

Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 7 Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 7

Les prix du Google Pixel à surveiller au Black Friday 2025

La série des Google Pixel 10 a été dévoilée cette année. Forte de multiples amélioration au niveau de la caméra et de l'intelligence artificielle, cette 10e génération pourrait bien profiter du Black Friday 2025 pour voir ses prix baisser. Il ne serait également pas surprenant de trouver de belles promotions sur les précédentes éditions des Google Pixel 9a ou Google Pixel 8.

Smartphone Google Pixel 10 Pro

Smartphone Google Pixel 9a

Google Pixel 8 Pro

Xiaomi et de folles promotions pendant le Black Friday 2025 ?

Le Xiaomi 15, dernier né de la marque chinoise, est sorti il y a quelques mois désormais. Ce smartphone se place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Smartphone Xiaomi 15 Smartphone Xiaomi 15 Ultra Smartphone Xiaomi 14T

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday 2025 ?

Il existe bien des constructeurs de smartphones qui distribuent leurs produits en France. Pour cette édition 2025 du Black Friday, il y a fort à parier que Honor propose de multiples promotions comme c'est le cas depuis plusieurs années. Son ancienne alliée Huawei pourrait également afficher quelques petites baisses de prix, mais davantage sur des montres connectées et tablettes. Enfin, il faudra certainement compter sur Oppo et OnePlus pour afficher leurs derniers smartphones avec quelques baisses de prix dans le cadre du Black Friday 2025.